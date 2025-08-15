Cristiano Ronaldo baña en oro a Georgina tras el 'sí, quiero': Relojes, coches y ropa cara

Hace tan solo unos días el mundo giraba la cabeza para fijarse en el exclusivo anillo de compromiso con el que Cristiano Ronaldo le pedía matrimonio a su pareja, Georgina Rodríguez, después de nueve años de noviazgo.

Un 'pedrusco' que destaca por el superdiamante que luce en el centro de su dedo anular, una pieza con un valor de seis millones de euros, aunque algunos estimaban que podía alcanzar los 12 millones.

Unos días más tarde, lejos de quedarse en un solo anillo, por caro y único que sea, CR7 no ha escatimado en gastos para complacer a su futura esposa y ha sacado el talonario, que en el caso del futbolista portugués es más profundo que un agujero negro, para impresionar a 'Gio'.

Según recoge el medio sensacionalista alemán, 'Bild', de una información publicada por 'Sun' desde Inglaterra, la joya solamente fue una de las numerosas sorpresas que le esperaban a la hispanoargentina.

En total, 'el Bicho' se habría gastado más de 300.000 euros en regalos adicionales, que incluyen vehículos, relojes o piezas de las marcas de lujo por excelencia. Lo más destacable de la retahíla de regalos es el Porsche Taycan blanco de 400 cv que es completamente eléctrico y tiene un coste cercano a los 90.000 euros.

Porsche Taycan. / Coches.net

Como la vida no tendría sentido sin el tiempo, Cristiano le ha regalado un reloj Audemars Piguet, una de las marcas más reconocidas dentro del sector, que tiene un valor de más de 60.000 euros. Pero, por si por un casual se le estropea, le regaló un segundo reloj, en este caso Patek Philippe, otra de las marcas exclusivas, que le ha costado unos 48.000 euros más.

Reloj Audemars Piguet. / ·

Como buen futuro marido, CR7 sabe que la moda es una de las pasiones de su chica, por lo que tampoco ha escatimado en cuanto a ropa y bolsos. Se ha dejado 8.000 euros en piezas de Louis Vuitton y Christian Dior, mientras que ha sumado 20.000 euros más en ropa de estas marcas.

Todo ello, según cuenta 'Bild', responde a los gustos exactos de 'Gio': amante de los coches eléctricos y de las últimas tendencias en el mundo de la alta costura, nada imposible para un jugador que cobra 600.000 euros diarios. Ahora ya tan solo falta que se celebre la boda, en principio tras el Mundial de 2026 que Cristiano espera disputar, con 41 años.