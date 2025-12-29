Cristiano Ronaldo abre la puerta a un regreso al Bernabéu: "Va a ser algo chulo"

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más famosos y admirados del mundo. Ha brillado en equipos como el Sporting de Lisboa, Manchester United, Juventus, además de ser pieza clave de la selección de Portugal, con la que ganó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones 2019.

Su paso por el Real Madrid, entre 2009 y 2018, fue histórico. Con 450 goles en 438 partidos, se convirtió en el máximo goleador del club y ayudó al equipo a ganar cuatro Champions League, dos Ligas y tres Mundiales de Clubes.

A sus 40 años, y con cinco Balones de Oro, el portugués sigue en la élite jugando en el Al-Nassr. Cristiano ha alcanzado los 956 goles en toda su carrera, una cifra histórica, y hace unos años ya dejó claro la importancia de meter goles: "Es la mejor sensación del mundo y lo más difícil en el fútbol es marcar goles y no sufrir, eso es fútbol".

Aunque se marchó del Real Madrid en 2018, su vínculo con el club blanco sigue intacto y su legado permanece en la memoria de los aficionados. Es por ese motivo que el Santiago Bernabéu podría estar preparando un homenaje de despedida a lo grande.

El luso se mostró ilusionado con la idea de volver al estadio: "A lo mejor cuando termine mi carrera pueda pasar algo ahí... 80.000 personas, va a ser algo chulo. No lo descarto porque es un club que respeto mucho".

Sin embargo, Cristiano cerró la puerta a un posible regreso al Real Madrid, y aseguró que su historia en el club ya está escrita: "Está registrada. En palabras y cifras, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también en la mente de todos los aficionados del club".

Además, el futbolista portugués confesó que sigue disfrutando de los partidos del equipo junto a su hijo Mateo, quien admira a Kylian Mbappé.