Cristales en la papilla: Detienen a una pareja que trataba de matar al bebé de sus compañeros de piso en Madrid

Los vecinos de la ciudad de Madrid han amanecido con la noticia de la detención de dos individuos que intentaban terminar con la vida de un bebé poniéndole cristales en sus papillas.

La Policía Nacional ha intervenido después de que los padres de la criatura, de tan solo 10 meses de vida, se dieran cuenta de que en el tarro donde guardan su comida había elementos que parecían ser vidrios.

Tras valorar que se habían introducido de forma intencionada, la pareja llamó a las autoridades para que intervinieran en el caso.

Al llegar la policía, el hombre y la mujer mostraron el tarro a los agentes, además de confirmar sus sospechas al verter las papillas sobre un plato llano, donde se vieron claramente los cristales.

Según se sabe, la pareja acusada vivía con los progenitores del niño agredido en una habitación alquilada y se sentían profundamente frustrados por su incapacidad de tener hijos y decidieron pagarlo con el retoño, según relata el medio 'ABC'.

Los hechos ocurrieron a finales de agosto en el distrito de San Blas-Canillejas de la capital española y previamente había habido discusiones entre los propietarios y los arrendatarios.

Los detenidos ya tenían cierto historial con la policía. La mujer había sido detenida con anterioridad por allanamiento e injurias que se suman al posible nuevo delito por lesiones producido ahora.

Tras ponerse a disposición judicial los dos agresores esperan una sentencia firme, mientras que el cuerpo policial continúa investigando el motivo real del intento de homicidio.