Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sucesos

Cristales en la papilla: Detienen a una pareja que trataba de matar al bebé de sus compañeros de piso en Madrid

Los hechos ocurrieron a finales del mes de agosto y los acusados pasaron a disposición judicial después de que los padres se percataran del suceso

Tarro de papillas con cristales incorporados para agredir al bebé de sus compañeros de piso.

Tarro de papillas con cristales incorporados para agredir al bebé de sus compañeros de piso. / Policía Nacional

Pol Langa

Pol Langa

Los vecinos de la ciudad de Madrid han amanecido con la noticia de la detención de dos individuos que intentaban terminar con la vida de un bebé poniéndole cristales en sus papillas.

La Policía Nacional ha intervenido después de que los padres de la criatura, de tan solo 10 meses de vida, se dieran cuenta de que en el tarro donde guardan su comida había elementos que parecían ser vidrios.

Tras valorar que se habían introducido de forma intencionada, la pareja llamó a las autoridades para que intervinieran en el caso.

Al llegar la policía, el hombre y la mujer mostraron el tarro a los agentes, además de confirmar sus sospechas al verter las papillas sobre un plato llano, donde se vieron claramente los cristales.

Según se sabe, la pareja acusada vivía con los progenitores del niño agredido en una habitación alquilada y se sentían profundamente frustrados por su incapacidad de tener hijos y decidieron pagarlo con el retoño, según relata el medio 'ABC'.

Los hechos ocurrieron a finales de agosto en el distrito de San Blas-Canillejas de la capital española y previamente había habido discusiones entre los propietarios y los arrendatarios.

Los detenidos ya tenían cierto historial con la policía. La mujer había sido detenida con anterioridad por allanamiento e injurias que se suman al posible nuevo delito por lesiones producido ahora.

Noticias relacionadas y más

Tras ponerse a disposición judicial los dos agresores esperan una sentencia firme, mientras que el cuerpo policial continúa investigando el motivo real del intento de homicidio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
  2. Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
  3. Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
  4. Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
  5. Broncano regresa a 'La Revuelta' con una rajada a 'El Hormiguero' por la audiencia: 'Nos ganan por...
  6. La exmujer de Dani Alves expone públicamente a Joana Sanz y al exfutbolista brasileño: 'No tengo miedo
  7. Una soltera de Barcelona se marcha de 'First dates' y deja al 'pesado' de su cita en la mesa: 'Cuando se ha ido, he empezado a disfrutar
  8. En China todos apoyan a Carlos Alcaraz por una surrealista similitud con este Pokémon: 'Dicen que se parece

Cristales en la papilla: Detienen a una pareja que trataba de matar al bebé de sus compañeros de piso en Madrid

Cristales en la papilla: Detienen a una pareja que trataba de matar al bebé de sus compañeros de piso en Madrid

Interior insta a Policía y Guardia Civil a cuadrar el circulo: proteger la Vuelta en Madrid y a la vez permitir las protestas contra Israel

Interior insta a Policía y Guardia Civil a cuadrar el circulo: proteger la Vuelta en Madrid y a la vez permitir las protestas contra Israel

Washington carga contra España por las medidas contra Israel

Washington carga contra España por las medidas contra Israel

Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas

Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas

41.000 autores españoles pirateados por la IA en "el mayor robo de la historia de la edición"

41.000 autores españoles pirateados por la IA en "el mayor robo de la historia de la edición"

Polonia reclama la implicación de la OTAN tras derribar drones rusos que violaron su espacio aéreo

Polonia reclama la implicación de la OTAN tras derribar drones rusos que violaron su espacio aéreo

El PP replica a Begoña Gómez: "No puede haber ningún favor personal"

El PP replica a Begoña Gómez: "No puede haber ningún favor personal"

Varios whatsapps identificados por la UCO muestran las gestiones de Koldo con Industria y Transición Ecológica a favor de Villafuel

Varios whatsapps identificados por la UCO muestran las gestiones de Koldo con Industria y Transición Ecológica a favor de Villafuel