¿Crisis en la Revuelta? Broncano firma los peores registros de su historia

La Revuelta registró este martes un mínimo histórico en audiencia. El invitado fue Juan José Millás, que curiosamente en su última aparición dejó números totalmente contrarios, siendo el programa más visto ese día. Pero el 1 de julio, no fue bueno para TVE.

Los dos protagonistas ya avisaban de la posibilidad de que el programa pudiese estar opacado por el fútbol. Y se cumplió. Sobre la misma hora, se disputó el Real Madrid - Juventus (1-0), lo que era previsible que la audiencia se desplazase hacia el partido de los blancos en el Mundial de Clubes.

"Si la primera vez que viniste fue el programa más visto, a mi me gustaría mucho que fuese el menos visto de la temporada. Sería... a ti que te gustan los giros, los contrastes y tal", proponía Broncano antes de añadir: "No es imposible porque es julio y hay gente que me pregunta si el programa sigue todavía y a esta hora está jugando el Real Madrid en Telecinco".

Entre broma y broma, la ironía pasó a ser una realidad. El programa fue el menos visto, y pese a que estuvo entretenido, la audiencia no sumó suficiente. "El peor programa, de calidad no, pero el menos visto en audiencia y conseguir además el desminuto de oro", respondía Millás entre risas continuando la broma.

El contraste con la visita de Millás a principios de temporada es especialmente significativo. En aquella ocasión, el programa alcanzó su récord histórico de audiencia llegando a 19,9% de cuota, 2.584.000 espectadores de media y 5.815.000 únicos.

Los datos oficiales confirmaron que 'La Revuelta' anotó anoche su peor registro hasta la fecha: con una audiencia media de apenas 966.000 espectadores de media y un 8,3% de cuota de pantalla. Sin embargo, alcanzó un total de 3.378.000 espectadores únicos, lo que indica que muchos sintonizaron en algún momento, pero pocos permanecieron durante toda la emisión.