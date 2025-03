Fin de la crisis en Muface: Adeslas y Asisa salvan el concierto

Después de 120 días de incertidumbre, la crisis en Muface llega a su fin. Adeslas y Asisa han decidido participar en la licitación, mientras que Mapfre y AXA han dado un paso atrás y han rechazado entrar en el acuerdo. La situación llegó a su punto máximo de tensión el pasado 5 de noviembre de 2024, cuando el concierto quedó desierto. Ahora, con la fecha límite de presentación de ofertas agotándose, el panorama finalmente se aclara.

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha declarado que el problema está resuelto, destacando la entrada de dos grandes aseguradoras que garantizan la estabilidad del sistema. "Ya sabemos que dos grandes, Asisa y Adeslas, han concurrido. Por lo tanto, parece razonable afirmar que el problema está resuelto", afirmó en el Mobile World Congress de Barcelona. La apertura de ofertas está programada para este miércoles 5 de marzo a las 10:15 horas.

En el concierto anterior, Adeslas y Asisa participaron junto a DKV, pero esta última aún no ha confirmado su postura. Lo que sí está claro es que Mapfre y AXA han decidido no formar parte. Mapfre estuvo evaluando las condiciones hasta el último momento, pero terminó descartando su participación al no encajar con su estrategia en el sector salud. En el caso de AXA, su negativa se debe a factores técnico-financieros.

La clave de este nuevo acuerdo está en las mejoras implementadas por el Gobierno en las condiciones del contrato. Para los próximos tres años (2025-2027), Muface contará con un presupuesto de 4.808,5 millones de euros, incluyendo una dotación adicional de 3303,5 millones. Además, la prima ha sido ajustada, aumentando hasta un 41,2% al finalizar el tercer año, una cifra mayor que el límite del 33,5% del convenio anterior.

Otro punto importante es que las primas variarán según la edad de los asegurados. En 2027, la cuota oscilará entre 32,9 euros mensuales para niños de 5 a 14 años y 273,97 euros para mayores de 74 años. Todo esto, sin estar sujeto a IVA. Además, se ha incluido una cláusula de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" para que las aseguradoras puedan solicitar compensaciones en caso de riesgos imprevistos o dificultades en la prestación del servicio.

Con este panorama, parece que Muface tiene asegurado su futuro, al menos por los próximos tres años. Ahora solo queda ver si DKV se une a la fiesta o si el nuevo concierto se mantiene con solo dos grandes jugadoras.