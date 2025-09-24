La crisis que estarían atravesando Anabel Pantoja y David Rodríguez por cómo lleva su vida en Madrid

La pareja está en "crisis porque Anabel Pantoja está gozándose su nueva vida en Madrid, David no tanto". Esas son las palabras de Luis Pliego, director de Lecturas, en 'El Tiempo Justo'.

Al parecer, la célebre pareja no estaría pasando por su mejor momento de relación en la capital española. El periodista continúa: "Es cierto que la vida de la pareja ahora mismo no ha cambiado tanto en cuanto a rutinas, porque David sigue yendo a Córdoba de lunes a jueves, lo que pasa que los viernes se va a Madrid en vez de a Canarias".

La tertuliana Leticia Requejo dio algo más de información a la ya compartida por Pliego: "David no se está adaptando al tipo de vida que tiene Anabel. David no ha encontrado trabajo de fisio en Madrid.

Esa vida de influencer de salir y entrar no le termina de cuadrar, el no encaja en este entorno de personajes. ¿Por qué David no está encajando en esta vida de Anabel en Madrid? La presencia de Merchi".

"Se ha hablado desde hace tiempo que la madre de Anabel y David no acaban de funcionar, no hay comunicación", continuó tajante la colaboradora. "La situación puede ser estresante si su madre y David no se hablan o no se tratan, convivir en esa casa tan pequeña sin hablarse", siguió.

La periodista asegura que David no quiere continuar en Madrid, sino volver a Andalucía.

Según ella, "los planes de David son instalarse en Córdoba porque la idea de David es invertir en esta clínica y formar parte de este negocio. La idea de Anabel, y una vez termine el programa (Bailando con las estrellas), es quedarse en Madrid y eso va a pasar factura en la pareja", concluyó. Por el momento, ni ella ni él han emitido ningún comunicado al respecto.