¿Creciste en los 60 y 70? Entonces tienes estas fortalezas psicológicas que rara vez se ven en jóvenes

¿Cuántas veces hemos escuchado decir que las generaciones más jóvenes están condenadas? Sea una exageración o no, una cosa está clara a nivel psicológico: los jóvenes necesitan cada vez más estímulos constantes y rápidos. Por ejemplo, es raro que aguanten una película entera sin mirar el móvil, porque se aburren con facilidad. La tecnología, las redes sociales, móviles y demás han provocado esto. Algo que logran evitar las generaciones que se criaron en los 60 y 70, aunque convivan con esta tendencia.

La psicología tiene claro que las personas que se criaron en los mencionados años desarrollaron unas fortalezas psicológicas que rara vez vemos entre los jóvenes actuales.

Para empezar, los mayores son capaces de concentrarse en una tarea, terminarla y todo sin perder la atención y distraerse, todo de principio a fin. La estimulación digital constante provoca que los jóvenes no logren concentrarse durante largos periodos de tiempo.

A esto se suma que los mayores pueden entretenerse y concentrarse con lo que tienen. Los jóvenes han creado una especie de cultura de la insatisfacción donde siempre se desea algo y nunca se está completamente satisfecho. Y esto es aplicable a las relaciones amistosas, de pareja y a los bienes materiales.

La gente que se crió en los 60 y 70 también toleran mucho mejor el malestar sin entrar en pánico. Cuando los jóvenes se ven afectados por algo, su tolerancia a ello es mucho menor y entran en colapso antes. Relacionado con esto, la psicología también dice que los mayores son conscientes de que el resultado depende del esfuerzo y que las recompensas no llegan de la nada, aunque los jóvenes suelen querer tener resultados rápidos y buenos sin tiempo ni gran esfuerzo.

Los mayores también tienen una mayor capacidad para afrontar conflictos cara a cara, pero la digitalización ha hecho que los jóvenes tengan dependencia de la mensajería instantánea para llevar a cabo la afrontación de un conflicto.