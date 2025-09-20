Crecen los salarios de los veterinarios en el segundo trimestre de 2025

Los salarios profesionales veterinarios pueden variar debido a diferentes factores, como la especialidad y la ubicación del lugar de trabajo. Según los resultados de 'talent.com', un veterinario recién graduado o junior pueden percibir un sueldo medio de entre 18.000 € y 25.000 € anuales.

En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado recientemente los resultados sobre la encuesta del coste laboral, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Durante este tiempo, se ha situado el coste salarial de las actividades veterinarias en 1.730 euros mensuales. Durante el segundo trimestre de 2025, este aumento supone un coste laboral total de 2.373 euros en el total de las actividades veterinarias.

La subida se traduce en un incremento de 59 euros respecto al trimestre anterior. No obstante, a pesar del aumento los profesionales veterinarios comenzaron el ejercicio con una caída de salarios.

A principios de año, el coste salarial de la profesión era de 1.690 euros mensuales, es decir, 2.314 euros en coste laboral. De hecho, la cifra fue todavía inferior en el primer y tercer trimestre de 2024, con un coste salarial total de 1.615 euros en las actividades veterinarias (2.235 de coste laboral).

Los datos compartidos por el INE confirman la remontada de los salarios después de la caída del 5% en el primer trimestre. De cualquier forma, todavía no se ha superado el récord histórico del cuarto trimestre de 2024. En este periodo, el salario alcanzó los 1.781,54 euros.

El aumento de este trimestre en los datos interanuales ha sido del 1,4%, muy inferior a la subida del 4,66% del primer trimestre de 2025. Aunque se ha producido un aumento del salario en los últimos años, la profesión veterinaria todavía se encuentra por debajo de otras actividades sanitarias.

Finalmente, hay diferentes factores que influyen dentro del salario de un veterinario. En la clínica privada, el sueldo puede variar debido al número de clientes y el tratamiento que requiera el animal.