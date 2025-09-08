No te lo creas más: experta asegura que los dientes amarillos no son por mala higiene

La salud personal, por suerte, es algo que poco a poco se ha ido metiendo en la conciencia colectiva de la sociedad, y eso incluye la salud bucal.

No solo por la estética que transmite tener unos dientes sanos y perfectos, que también, sino que pequeños problemas como caries o acumulación de sarrio pueden desembocar en problemas mucho mayores que pueden afectar gravemente a nuestra salud.

Por eso, Almudena Herráiz, una conocida ortodentista que divulga información sobre el tema en redes sociales, ha querido desmentir un mito: que los dientes amarillos se deben a la falta de higiene.

“Los dientes amarillos no solo son por falta de higiene. El color del diente lo da la dentina, la capa interna del diente. La capa blanca es el esmalte y el color de dentro, la dentina, normalmente es un tejido del diente que es amarillo”, arranca la creadora de contenido en su vídeo publicado en Instagram.

“En función del color de esa dentina, y como el esmalte es translúcido, va a reflejar el color interno. [...] A más amarilla la dentina, más amarillo se va a ver el diente. Obviamente, influye la higiene, los pigmentos alimentarios que comemos, como el tabaco o la cúrcuma”, aclara.

Para concluir y a modo de tranquilizar a aquellas personas que tienen los dientes amarillos pese a tener una buena higiene, Almudena asegura que muchas personas pueden presentar ese tono amarillento en su dentadura incluso teniendo una higiene perfecta, lo que no determina una mala higiene ni mucho menos.