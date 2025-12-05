Los creadores de la baliza V16 desvelan cuánto ganarán con el dispositivo obligatorio de la DGT

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores de España estarán obligados a llevar en su vehículo la baliza V16 conectada, un dispositivo luminoso de emergencia diseñado para señalizar averías o accidentes en carretera de manera más segura.

La medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reducir el riesgo de atropellos y mejorar la visibilidad de los vehículos detenidos, sustituyendo al tradicional triángulo de emergencia.

Jorge Torre y Jorge Juan Costas, los dos guardias civiles que impulsaron la idea de la baliza, explicaron su origen en una entrevista para 'El Mundo'. El primero de ellos relató que había sido testigo de numerosos accidentes de tráfico, entre los que se encontraban "peatones atropellados por colocar los triángulos, vehículos detenidos sin luz porque la avería era eléctrica y los warning no funcionaban, etc.".

Pero fue un caso personal lo que terminó de impulsarlo: una amiga de su mujer sufrió un accidente en el que perdió una pierna mientras ayudaba en una avería. Aquello le hizo reaccionar: "Pensé que si pudiéramos poner una luz potente en el techo, como las que usábamos en los coches camuflados, podríamos evitar muchos atropellos".

Los agentes han concedido una entrevista a 'ABC', en la que han destacado que la DGT se decantó por su dispositivo, Help Flash, principalmente por su "privacidad", una característica que no garantizaban otros modelos más económicos.

Muchos conductores han expresado su malestar por el precio de estas balizas, que suele oscilar entre 30 y 70 euros. Sin embargo, los conocidos como 'los Jorges' aseguran que su objetivo no es puramente económico: "Para nosotros lo importante es que nuestra idea ayuda a salvar vidas. Como emprendedores no tenemos una visión tan agresiva de negocio de querer ganar dinero".

También han afirmado que "en ningún caso el negocio supone que nos vayamos a hacer millonarios", y que ganan "un poco más que en la Guardia Civil".

Los gallegos han recordado que existen alrededor de 250 balizas homologadas en el mercado, fabricadas por empresas muy diversas: "Hay montones de fabricantes diferentes y hay balizas para todos los gustos, precios y colores. Nosotros somos uno más. Y efectivamente vendemos balizas en este mercado, pero también generan los demás".

Torre y Costas han subrayado que no controlan la mayor parte del mercado: "No somos nosotros los que hemos hecho el negocio ni siquiera somos los que más vendemos. Hay muchísimos productos chinos más baratos que el nuestro, que evidentemente se compran más y nosotros tenemos uno más".