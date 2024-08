El creador de 'Los Simpson' desvela por qué aciertan tantas predicciones

'Los Simpson' es una serie de animación estadounidense de comedia creada por Matt Groening. En ella, se narra la vida de una familia en la que los miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. El primer episodio se emitió hace más de treinta años, concretamente el 17 de diciembre de 1989, y desde entonces no ha parado de verse en televisión.

'Los Simpson' son conocidos, en parte, por sus predicciones. A lo largo de los últimos años, han presagiado varios acontecimientos que se han visto reflejados en la vida real. Algunos ejemplos son el brote de coronavirus, el ataque a las Torres Gemelas, la presidencia de Donald Trump o el auge de los dispositivos móviles.

Hay que tener en cuenta que las predicciones de este tipo no tienen base científica y que, la mayoría de sus aciertos, suelen atribuirse a posteriori relacionando los hechos con textos que encajen.

En una conferencia en la que presentaban la 36.ª temporada de la serie, Matt Groening ha sido preguntado por las predicciones, y ha explicado por qué aciertan tantas de ellas: "Sabes, escribimos tantos chistes a lo largo de tantas temporadas que eventualmente íbamos a adivinar algo. Siempre escribimos nuestros chistes para que sean lo más absurdos posible, pero resulta que el mundo es así ahora".

"Todo parece hacerse realidad, pero no, no es intencional y dejen de escribir cosas feas sobre mí en Twitter, ¿puede ser? No soy comunista, no soy satanista, no soy masón grado 33, sea lo que sea eso. Es solo diversión sana", ha declarado.