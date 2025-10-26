El creador de 'Operación Triunfo' desvela qué ocurrió con Risto Mejide: "No me hacía caso"

'Operación Triunfo' es uno de los programas televisivos más destacados de España. El formato aterrizó en 2001 en Televisión Española, aunque años más tarde el programa llegaría a Telecinco, donde duró varios años. Actualmente, se está llevando a cabo la decimotercera edición, pero en esta ocasión se emite a través de Prime Video.

Uno de los creadores de 'Operación Triunfo', Josep Maria Mainat, acudió al pódcast 'Vidas contadas', presentado por Enric Sánchez, para desvelar algunos de los secretos del formato, especialmente por cómo surgió la idea de que Risto Mejide formase parte del jurado, siendo publicista y sin tener conceptos básicos de música.

El productor del formato desveló que el ex de Laura Escanes "no sabía nada de música. Me dijo: 'Me tienes que ayudar porque yo no puedo hablar, soy publicista y sé hablar, pero si no me das un argumento no sabré qué decir'". Él es consciente de que se equivocó al poner a Risto en el jurado.

"Quedábamos él y yo para mirar los ensayos y le decía: 'Puedes decir esto, aquello...'. Y poco a poco él se iba animando y le decía: 'Vamos a meterle caña a este'. Y le metíamos un poco de caña y tal", explicó en 'Vidas contadas'.

Después de varias emisiones de 'Operación Triunfo', el publicista se dio cuenta de que sus polémicas opiniones estaban dando mucho de qué hablar entre la audiencia del programa y empezó a venirse arriba. "Ya no me hacía caso. Vio que cuando metía caña triunfaba y empezó a desbarrar, pero a desbarrar mucho", reveló.

Mainat recordó que no se metía únicamente con los concursantes, ya que llegó a tener conflictos con los trabajadores: "Ya no se metía con el artista como jurado, sino que se metía con las luces o con el vestuario".

La gota que colmó el vaso fue cuando Risto declaró la siguiente indirecta a la cadena: "Señores, miren Antena 3, que es mucho mejor lo que hacen ahora que esta mierda que hacíamos aquí".

El productor se sinceró contando que estuvieron a punto de echarlo en directo, algo de lo que se arrepiente a día de hoy de no haberlo hecho: "Toni (Cruz) y yo teníamos una americana preparada para salir al escenario y decirle ‘Señor, queda despedido’ en directo. No lo hicimos porque bueno...". Días después fue despedido.