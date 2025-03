Un creador de contenido saca su primer 10 en la universidad con un método bastante cuestionable

Todos sabemos la importancia de estudiar y más cuando estás a punto de enfrentarte a un examen de la universidad. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo utilice los mismos métodos, y la verdad es que algunos son de los más cuestionables.

Por ejemplo, este que expone un creador de contenido en un nuevo vídeo que se ha hecho viral es, como mínimo, curioso y desaconsejable. A través de TikTok, el creador @jimmyElektron, que también es estudiante de ingeniería informática, explicó cómo había conseguido sacar su primer 10 en la universidad a sus 24 años.

La verdad es que el resultado parece inmejorable, pero ahora entenderéis por qué no es muy aconsejable su método, el cual ha decidido llamar "la teoría de la concentración acumulable".

"Antes de que aparezcan comentarios como los de Manolo y Jorge José, personas de 54 y 56 años, diciendo cosas como 'generación de cristal' o 'cultura del esfuerzo', quiero aclarar que he sacado el primer diez de toda mi vida universitaria", comenzaba diciendo el creador de contenido en TikTok.

Luego, continuó diciendo que antes usaba la "mentalidad del parchís: o sacaba un cinco o no salía de mi casa. Como tenía el martes un examen e iba de culo, decidí, en vez de emplear esta mentalidad del parchís, utilizar la teoría de la concentración acumulable". A esto, afirmó que seguramente nadie conocía su nuevo método, ya que se lo había inventado él mismo.

Esa supuesta teoría de la concentración acumulable se basa, siempre según las palabras del propio @jimmyElektron, en reservar su concentración máxima para el último momento.

"Yo el viernes salí de fiesta con mis amigos, el sábado tuve dos cumpleaños y el domingo me fui de tardeo, que terminó también en fiesta (...) El lunes por la mañana no me podía ni mover de la cama", afirmó en su vídeo viral de TikTok. Así que, no tocó los apuntes para estudiar hasta el lunes por la tarde, aunque en media hora lo dejó, según comenta.

“La teoría de la concentración acumulable falló en una primera instancia”, afirma. “A las ocho y media llamé a una amiga y le dije que iba a suspender. Mi amiga me explicó los conceptos básicos en una hora y media, y como yo llevaba todo el fin de semana acumulando la concentración, en ese tiempo fui Einstein. El profesor se dio cuenta de que dominaba la materia...”, dice para terminar su historia.

Como decíamos, el resultado para @jimmyElektron es inmejorable, pero sin duda alguna, este método no debería replicarse demasiado, por no decir nunca.