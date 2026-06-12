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Un creador de contenido se hace pasar por Lamine Yamal: "Otro truco de la vida"
El empresario Anas Andaloussi explicó la anécdota que le llevó a descubrir y poner en práctica este peculiar 'hack'
Anas Andaloussi es uno de los creadores de contenido más populares de España, pero también es un emprendedor muy destacado, especialmente en el sector de la inteligencia artificial, donde ha logrado hacerse un hueco en el ecosistema tecnológico español pese a su juventud, 20 años.
En uno de sus últimos directos en Twitch, el creador de contenido, que acumula más de 400 mil seguidores en Instagram, desveló el truco que utiliza para conseguir un taxi de manera rápida y eficaz.
Antes de contar el método, el empresario canario explicó la anécdota que le llevó a descubrir y poner en práctica este peculiar 'hack': "Una vez iba a perder el AVE, pues estaba en Cuenca sacándome el carnet de conducir y tenía que volver a Madrid. Por ello, no dudé en pedir un taxi, pero me dieron largas".
La solución que se le pasó por la cabeza fue hacerse pasar por Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona: "Volví a llamar y dije: 'Necesitamos un taxi para Lamine Yamal'". Y funcionó a la perfección, debido a que únicamente tardó dos minutos en plantarse en el sitio donde estaba.
Al verlo, el taxista alucinó y lo primero que hizo fue preguntarle donde estaba el '10' del conjunto azulgrana, pero el creador de contenido siguió insistiendo en que él era Lamine Yamal. Entró en el taxi y este lo llevó a la estación para que no perdiera el AVE que tenía que tomar hacia la capital de España.
Por último, el empresario canario no dudó en reconocer que es "otro truco de la vida, chavales", aunque, al instante, matizó: "Es un truco poco ético, pero que va bien".
El 'clip' del directo se ha hecho viral en X, antes conocido como Twitter, después que lo compartiese la cuenta @terrenoviral.
La mayoría de los usuarios de la red social de Elon Musk se han cebado con el creador de contenido. Uno de ellos carga duramente contra él: "Soy el taxista y veo que no eres Lamine y bajo y te rompo las piernas por gracioso". En cambio, otro toma nota: "Gracias por el consejo".
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