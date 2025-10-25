Un creador de contenido desmonta la teoría sobre el césped del Santiago Bernabéu: "¡Aquí no se pinta nada!"

La reforma del Santiago Bernabéu se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Florentino Pérez. El estadio continúa presentando numerosos problemas, a pesar de que las obras ya se encuentran en su fase final.

Todo comenzó con un presupuesto inicial que fue aumentando a medida que avanzaban los trabajos. Luego llegaron las quejas vecinales por el ruido y el tráfico, especialmente durante los conciertos, algo totalmente prohibido hasta que se solucionen los problemas de insonorización en el estadio.

No obstante, uno de los mayores inconvenientes, y el que afecta directamente a la plantilla del Real Madrid, es el césped retráctil, que se encuentra en mal estado debido al sistema de bandas retráctiles que lo dividen para su almacenamiento.

En las últimas semanas, circula en redes sociales el rumor de que, debido al mal estado del césped y a las posibles calvas, el club blanco habría decidido aplicar pintura verde para simular un aspecto óptimo. Además, se ha podido ver que los jugadores del Real Madrid terminan los partidos con las camisetas prácticamente teñidas de verde.

Champions league: Real Madrid - Juventus. / AFP7

Después de todo el revuelo mediático que se ha generado, el creador de contenido Temo, más conocido en redes como @futbolcontemo, tuvo la oportunidad de tocar el césped antes del duelo ante la Juventus y lo compartió a través de sus redes sociales.

"Para la gente que dice que césped del Santiago Bernabéu se pinta, aquí no se pinta nada. ¡Aquí no se pinta nada! El césped está perfecto", señaló en TikTok.

El creador de contenido no dudó en afirmar que se trata del "mejor césped del mundo" y que "aquí no se pinta nada", tras mostrar su mano casi intacta, sin rastro de color verde.