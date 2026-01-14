Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cotizó más de 40 años en la Seguridad Social y hoy pierde 1.000 euros al mes: "Un atraco legal"

Nicolás Moya tiene 61 años y su pensión se ha visto drásticamente reducida por la jubilación anticipada

Frame del vídeo de denuncia del jubilado de 61 años, Nicolás, con más de 40 años cotizados.

Frame del vídeo de denuncia del jubilado de 61 años, Nicolás, con más de 40 años cotizados. / YT

David Cruz

Quién se quiere acoger a la jubilación anticipada es consciente de que se enfrenta a un coeficiente reductor que obliga al jubilado a recibir una pensión algo más pequeña de lo que se recibiría en caso de una jubilación ordinaria.

Nicolás Moya tiene 61 años y más de 40 años cotizados a la Seguridad Social. Sin embargo, su pensión se ha visto recortada de forma permanente tras acogerse a la jubilación anticipada.

Cada vez, según él mismo ha narrado, pierde cerca de 1.000 euros, lo que supone una reducción del 32% sobre la cuantía que le correspondería de forma ordinaria por su larga carrera laboral.

Su testimonio, difundido a través del canal de YouTube ASJUBI40, ha reabierto el debate sobre los coeficientes reductores que se aplican en España a todos aquellos que se jubilan antes de la edad legal ordinaria. Aunque la ley permite adelantar la jubilación hasta 4 años, esta opción conlleva recortes mensuales que se mantienen durante toda la vida del pensionista.

"Si miras tu nómina, verás que te descuentan un 6, un 12, un 24, un 32 o hasta un 40%", explica el jubilado en cuestión. En su caso, asegura que el sistema le está castigado pese a haber trabajado desde muy joven: "no tuve niñez ni adolescencia. Empecé a trabajar siendo un crío y he cotizado toda mi vida", afirma.

Después de estar en la Legión en el Sáhara y trabajar durante años en la industria farmacéutica, fue despedido a los 57 años. Desde entonces, asegura que el mercado laboral le cerró las puertas por su edad, obligándole a encadenar empleos precarios hasta que se vio forzado a pedir la jubilación anticipada.

Para Nicolás, el sistema es muy injusto y discriminatorio: denuncia un "agravio comparativo" con quienes comienzan a trabajar más tarde y acceden a la jubilación con el 100% de la pensión: "esto es un robo, un atraco legal", afirma.

Y su caso no es único: miles de trabajadores que no pueden volver al mercado laboral se ven obligados a solicitar la jubilación anticipada, con el riesgo de cobrar mucho menos dinero que años después con una jubilación ordinaria.

