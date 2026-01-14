Cotizó más de 40 años en la Seguridad Social y hoy pierde 1.000 euros al mes: "Un atraco legal"

Quién se quiere acoger a la jubilación anticipada es consciente de que se enfrenta a un coeficiente reductor que obliga al jubilado a recibir una pensión algo más pequeña de lo que se recibiría en caso de una jubilación ordinaria.

Nicolás Moya tiene 61 años y más de 40 años cotizados a la Seguridad Social. Sin embargo, su pensión se ha visto recortada de forma permanente tras acogerse a la jubilación anticipada.

Cada vez, según él mismo ha narrado, pierde cerca de 1.000 euros, lo que supone una reducción del 32% sobre la cuantía que le correspondería de forma ordinaria por su larga carrera laboral.

Su testimonio, difundido a través del canal de YouTube ASJUBI40, ha reabierto el debate sobre los coeficientes reductores que se aplican en España a todos aquellos que se jubilan antes de la edad legal ordinaria. Aunque la ley permite adelantar la jubilación hasta 4 años, esta opción conlleva recortes mensuales que se mantienen durante toda la vida del pensionista.

"Si miras tu nómina, verás que te descuentan un 6, un 12, un 24, un 32 o hasta un 40%", explica el jubilado en cuestión. En su caso, asegura que el sistema le está castigado pese a haber trabajado desde muy joven: "no tuve niñez ni adolescencia. Empecé a trabajar siendo un crío y he cotizado toda mi vida", afirma.

Después de estar en la Legión en el Sáhara y trabajar durante años en la industria farmacéutica, fue despedido a los 57 años. Desde entonces, asegura que el mercado laboral le cerró las puertas por su edad, obligándole a encadenar empleos precarios hasta que se vio forzado a pedir la jubilación anticipada.

Para Nicolás, el sistema es muy injusto y discriminatorio: denuncia un "agravio comparativo" con quienes comienzan a trabajar más tarde y acceden a la jubilación con el 100% de la pensión: "esto es un robo, un atraco legal", afirma.

Y su caso no es único: miles de trabajadores que no pueden volver al mercado laboral se ven obligados a solicitar la jubilación anticipada, con el riesgo de cobrar mucho menos dinero que años después con una jubilación ordinaria.