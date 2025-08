Cotizaciones fuera de plazo: qué dice la Seguridad Social y cómo afectan a tu pensión de jubilación

Cumplir con la edad y las cotizaciones requeridas son los dos requisitos fundamentales para la jubilación. En 2025 se necesitan 66 años y ocho meses para jubilarse con el 100% de la pensión, salvo que el trabajador haya cotizado al menos 38 años y 3 meses, en cuyo caso puede jubilarse a los 65.

Las cotizaciones se vuelven la clave para determinar el monto de la pensión y para aumentar el porcentaje de la base reguladora a la que se tiene derecho. La Ley General de la Seguridad Social establece la obligatoriedad de la cotización en todos los regímenes del sistema y dicha obligación nacerá desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente.

Cotizaciones en tiempo y forma

Sin embargo, para que se consideren válidas deben ingresarse de manera correcta, de lo contrario la Seguridad Social puede eliminar esas cotizaciones. La medida puede afectar tanto a autónomos como a asalariados que tengan cuotas pendientes, irregularidades en los registros o cotizaciones realizadas fuera de plazo o de forma indebida.

Estas cotizaciones no computarán y pueden tener consecuencias en el momento de solicitar la jubilación al modificar la cuantía, retrasar los tiempos de jubilación, eliminar años de la vida laboral y hasta llegar a ser un factor determinante para su denegación.

“La falta de ingreso en plazo reglamentario de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta devengadas con posterioridad a la obtención de los beneficios en la cotización dará lugar únicamente a su pérdida automática respecto de las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en dicho plazo, salvo que sea debida a error de la Administración de la Seguridad Social”, señala la Ley en el artículo 20.3.

Cómo recuperar cotizaciones anteriores

Dependiendo de cada caso se puede recuperar cotizaciones que no figuran en el historial laboral. Si el error provino de la empresa que no cotizó por el trabajador, a pesar de tener una relación laboral, se debe reclamar a la Seguridad Social, y en caso de ser necesario a la Inspección de Trabajo o por vía judicial.

En cambio, si como autónomo tienes cuotas de cotización que no han sido regularizadas en el plazo que establece la Seguridad Social, estas podrán ser invalidadas. Además, se podrán eliminar cotizaciones por considerarlas indebidas y con ellas también se perderán años de trabajo que no se podrán recuperar si no se demuestra la veracidad de la actividad realizada.

Evitar sorpresas de cara a la jubilación

No cumplir con los mínimos de cotizaciones puede colocar al trabajador en una situación compleja e impedirle acceder a la jubilación contributiva. Para evitar sorpresas es preciso seguir dos pasos sencillos: