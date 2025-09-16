Coste de las bajas laborales: la Seguridad Social inyecta 2.200 millones

La baja laboral es un periodo de ausencia justificado del puesto de trabajo por motivos de salud. Este derecho permite al empleado disponer del margen que necesita para su recuperación, después de una enfermedad o accidente.

Durante la ausencia, el trabajador sigue cotizando a la Seguridad Social y tendrá derecho a percibir un subsidio, sustituyendo su salario. El coste del mismo, será a cargo del organismo y de la empresa, en distinta proporción.

Según un reciente artículo del periódico 'Expansión', especializado en economía, "la factura del absentismo disparado consume en siete meses el presupuesto (prorrogado) previsto para todo el año".

En este escenario, el citado medio apunta que "el departamento de Elma Saiz lo incrementa en casi un 20% para afrontar las obligaciones de pago". Según las cifras de este periódico, el gasto "se ha duplicado desde la pandemia" y es "el cuádruple que hace una década".

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social. / Eduardo Parra - Europa Press

El medio 'Alerta Trabajo' también señala que "la Seguridad Social ha inyectado 2.200 millones adicionales para cubrir la factura". El Banco de España ha cifrado el gasto en IT por encima de 15.000 M€ en 2024, un +78,5% desde 2019.

Recientemente, la Seguridad Social ha implementado un nuevo marco regulatorio sobre las incapacidades temporales, definiendo el tiempo máximo de baja laboral. Este cambio se ha producido en respuesta al aumento del gasto público destinado a cubrir estas prestaciones.

La partida de 15.000 millones de euros representa el 1% del PIB nacional. De hecho, España se encuentra entre los países de la Unión Europea que mayor cuantía destina a estas prestaciones.

A principios de 2025, 'Randstad' publicó un estudio que determinó que más de 1,4 millones de empleados faltaron diariamente a su puesto de trabajo en 2024. Según los resultados, uno de cada cinco trabajadores no contaba con una incapacidad temporal reconocida de forma oficial.