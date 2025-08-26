Gonzalo Bernardos advierte que el 'Baby Boom' pone en peligro las pensiones: "Cada vez va a costar más pagar las jubilaciones"

El sistema de pensiones enfrenta un desafío creciente: los nuevos jubilados superan en número a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Aunque el empleo juvenil ha experimentado un repunte, no alcanza para equilibrar la salida masiva de la generación del 'Baby Boom'.

Según datos publicados en 'Más Vale Tarde' de laSexta, hay 1.020 nuevos jubilados al día frente a 986 trabajadores menores de 30. En datos del primer semestre, 183.696 nuevos jubilados frente a 177.450 nuevos cotizantes.

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

Ahora el experto se ha pronunciado en el programa mencionado y ha asegurado que en la actualidad, el déficit del sistema de pensiones puede estar alrededor de los 65.000 millones de euros.

Bernardos ha apuntado que ese déficit puede ser mantenido por el estado de bienestar español, ya que la sanidad cuesta más en términos netos, pero que "el problema no es el déficit de ahora, sino el déficit de los próximos años".

El economista ha recordado que entre el 1957 y el 1967, en plena generación del 'Baby Boom', nacieron más de 650.000 personas cada año: "Esto hace que el número de jubilados aumente mucho. En el momento actual hay un jubilado más cada siete minutos".

El experto ha explicado que "cada vez va a costar más pagar las jubilaciones" y que, para intentar solucionar el problema, puede haber tres soluciones: "La primera es que paguen más los trabajadores, a través de las cotizaciones a la Seguridad Social. Yo no estoy de acuerdo porque cobran poco y solo falta que paguen más; La segunda, que haya una jubilación más tardía o la tercera, que se reduzcan las pensiones de los jubilados, que tampoco estoy de acuerdo".

Gonzalo Bernardos ha lamentado que a muchos que están esperando jubilarse próximamente, hay algunos que aún llegaran a jubilarse a los 65 años, si han cotizado mucho, o a los 67, pero al resto los veo jubilándose bastante más tarde".