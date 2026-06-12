Por qué Costa Rica es el mejor destino del mundo para surfear este verano

Pocas veces un país encaja tan perfectamente con un deporte. Costa Rica tiene 1.466 kilómetros de litoral, dos océanos —el Pacífico y el Caribe— y algunas de las rompientes más legendarias del planeta. El surf no es aquí una moda ni una industria turística más: es parte del carácter del país, de ese estilo de vida que los costarricenses llaman Pura Vida y que mezcla sencillez, bienestar y respeto por el entorno natural.

El Día Internacional del Surf, que se celebra el 20 de junio, es una buena excusa para planear el viaje. Pero la realidad es que Costa Rica funciona casi todo el año gracias a la alternancia de temporadas entre las dos costas.

En el Pacífico Norte, Guanacaste concentra los spots más conocidos. Tamarindo, Nosara, Avellanas, Playa Grande o la mítica Witch's Rock —dentro del Parque Nacional Santa Rosa— son nombres que cualquier surfista lleva en su lista. Olas consistentes, ambiente relajado y una combinación única de naturaleza, yoga y bienestar que ha convertido a esta región en referente del turismo activo en Centroamérica.

Más al sur, en el Pacífico Central, Jacó es el epicentro de la cultura surf local. Cerca de allí, Playa Hermosa enamora por la regularidad de sus olas, y Boca Barranca presume de tener una de las olas izquierdas más largas de toda la región. La cercanía al Parque Nacional Manuel Antonio —biodiversidad, selva y playa en un solo lugar— convierte esta zona en un destino redondo para quien quiera combinar tabla y aventura.

Pero si hay un nombre que hace vibrar a la comunidad surfista internacional, ese es Pavones. Situada en el Pacífico Sur, cerca de Golfito, alberga una ola izquierda capaz de ofrecer recorridos de más de un kilómetro en condiciones óptimas. Una de las más largas del mundo. Su entorno remoto, la selva del Parque Nacional Corcovado a pocos kilómetros y una atmósfera absolutamente despojada de masificación la convierten en experiencia única.

En el lado del Caribe, Puerto Viejo de Talamanca tiene a Salsa Brava: una ola rápida, potente y exigente que solo está al alcance de surfistas con experiencia. Playas cercanas como Cocles ofrecen alternativas para otros niveles en un entorno donde la influencia afrocaribeña lo impregna todo, desde la música hasta la gastronomía.

Noticias relacionadas

Surfear en Costa Rica, en definitiva, significa algo más que perseguir la ola perfecta. Significa despertar entre selvas tropicales, cruzarte con monos o tucanes camino a la playa, comer rice and beans con leche de coco y conectar con comunidades que llevan décadas viviendo con el mar. Una experiencia que une deporte, naturaleza y cultura de una forma que muy pocos destinos del mundo pueden ofrecer.