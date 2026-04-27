Costa Rica, Indonesia y Polinesia: los destinos que están cambiando la forma de viajar en pareja

Viajar en pareja es, para muchos, la excusa perfecta para instalarse en un resort con piscina infinita y desconectar del mundo durante siete días. Pero existe otro tipo de viajero —cada vez más— que busca precisamente lo contrario: que el viaje les cambie algo por dentro. Que vuelvan a casa distintos.

Para ese perfil, la agencia especializada en viajes para parejas Honimunn acaba de poner sobre la mesa tres destinos que merecen atención.

Costa Rica: selva, volcanes y termales privadas

El primero de ellos es Costa Rica, un país que lleva años en el radar del turismo de naturaleza y que, sin embargo, sigue sorprendiendo a quienes llegan sin prejuicios. Aquí el lujo tiene otra escala: no se mide en estrellas, sino en amanecer escuchando a los monos congo desde la cabaña, o en cerrar el día remojados en aguas termales a los pies de un volcán activo.

Un cascada de ensueño / Honimunn

Lo que distingue a Costa Rica de otros destinos tropicales es la densidad de experiencias en poco espacio. En pocas horas se puede pasar del bosque nuboso al Pacífico, cruzando puentes colgantes sobre el dosel vegetal con las manos entrelazadas. Una imagen que, seamos honestos, cuesta mucho olvidar.

Indonesia: más allá de Bali

El segundo destino rompe con el cliché de la isla indonesia más fotografiada. Apunta a Komodo y Sumba, dos rincones de un archipiélago inmenso donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí la propuesta estrella es navegar a bordo de un Phinisi, el velero tradicional de lujo indonesio, saltando entre arrecifes de una transparencia que desafía cualquier filtro de cámara.

Para una pareja con ganas de mar abierto y noches bajo las estrellas lejos de cualquier ciudad, este rincón del Índico tiene pocas comparaciones posibles.

Polinesia: el destino que lo cambia todo

El tercero de los destinos es el que más expectativas genera, y pocas veces decepciona: la Polinesia Francesa. Atolones remotos, bungalows sobre el agua y una cultura maorí que impregna cada detalle del viaje con una identidad propia que va mucho más allá del paisaje.

La propuesta de Honimunn pasa por noches en atolones privados, con cenas a la luz de las velas y el océano como único sonido de fondo. Es el tipo de experiencia que, contada en voz alta, suena casi irreal. Pero existe.

Atardeceres únicos / Honimunn

Detrás de estos tres destinos hay una filosofía concreta. La agencia, fundada por Javier Gracia y respaldada por un equipo con más de tres décadas de experiencia, define su trabajo como "tu historia de amor en formato viaje". No organizan paquetes, construyen itinerarios a medida pensados para que el viaje sea, en sí mismo, parte de la historia.

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En un momento en que el turismo masivo vuelve a copar destinos europeos y las islas del Mediterráneo se llenan antes del verano, apostar por lo remoto empieza a tener cada vez más sentido. Y si se hace en buena compañía, mejor todavía.