¿Quién es Cósima Ramírez? Conoce más en detalle a la nueva invitada de Pasapalabra

Nos encontramos a las puertas de que comience un nuevo fin de semana y como no, un nuevo mes, siendo este el de noviembre acercándonos a las fechas navideñas. Y esto siempre se hace más ameno cuando tenemos un nuevo programa de Pasapalabra en acción, como el día de hoy.

Ya es costumbre que horas antes al comienzo del mismo, tengamos la presentación en redes sociales de los cuatro invitados que estarán en el rosco más famoso de toda España, siendo una de las primeras nada más y nada menos que Cósima Ramírez.

Para aquellos que no la conozcan, Cósima Ramírez Ruiz, nacida en Madrid en el año 1990, es una diseñadora, aristócrata, empresaria y figura mediática española. Es hija de la diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada y del periodista Pedro J. Ramírez.

Se ha destacado por su personalidad ecléctica y su carrera en la industria de la moda, así como por sus apariciones en televisión. Trabajó como jefa de Relaciones Internacionales en la marca de su madre, Ágatha Ruiz de la Prada.

En 2020, decidió dejar este puesto para estudiar literatura en Londres y perseguir sus propios proyectos. Anteriormente, trabajó en The Times en Londres y fue directora de una tienda en Milán, donde adquirió experiencia en la industria de la moda.

Por otro lado y muy poco a poco, ha ido ganado notoriedad en el mundo de la televisión. En 2025, fue concursante en el programa de repostería Bake Off: Famosos al Horno, donde fue la primera expulsada. También ha sido invitada en el concurso Pasapalabra para el día de hoy.

Aunque en el año 2017, la revista Vanity Fair publicó una entrevista en la que Cósima habló abiertamente sobre su bisexualidad, generando una gran repercusión mediática.

En 2022, bromeó con la posibilidad de escribir una biografía sobre sus padres en el futuro. A pesar de la separación de sus padres, mantiene una buena relación con ambos y con la actual pareja de su padre.