Cortada la C-32 en dirección a Sant Pere de Ribes debido a un accidente provocado por un camión

Nuevo aviso de Protecció Civil a todos los ciudadanos catalanes. En esta ocasión, debido a un accidente en la carretera C-32 a la altura de Sant Pere de Ribes.

Hace una hora, el organismo emitió una prealerta a través de sus canales de comunicación, en la que detallaba el motivo del accidente: "Un camión volcado que transportaba líquido corrosivo orgánico (ONU 3267) en depósitos de 1.000 litros".

Pocos minutos después, Protecció Civil activó el plan #TRANSCAT en fase de alerta. "Se han vertido 7.000 litros de producto sobre la acera y el medio natural. Operarios trabajando en el lugar. C-32 cortada", informaban en X, antes conocido como Twitter.

La última información disponible indica que la C-32 sigue cerrada a la altura de Sant Pere de Ribes en ambos sentidos. Además, se ha informado que "el tráfico se desvía en ambos sentidos por las salidas norte y sur del enlace 26 (Sitges Oeste)".

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Sistema d'Emergències Mèdiques ha informado que el conductor ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Residència Sant Camil.