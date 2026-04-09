SOCIEDAD
Cortada la C-32 en dirección a Sant Pere de Ribes debido a un accidente provocado por un camión
Protecció Civil ha activado el plan #TRANSCAT tras el vuelco de un camión que transportaba líquido corrosivo
Nuevo aviso de Protecció Civil a todos los ciudadanos catalanes. En esta ocasión, debido a un accidente en la carretera C-32 a la altura de Sant Pere de Ribes.
Hace una hora, el organismo emitió una prealerta a través de sus canales de comunicación, en la que detallaba el motivo del accidente: "Un camión volcado que transportaba líquido corrosivo orgánico (ONU 3267) en depósitos de 1.000 litros".
Pocos minutos después, Protecció Civil activó el plan #TRANSCAT en fase de alerta. "Se han vertido 7.000 litros de producto sobre la acera y el medio natural. Operarios trabajando en el lugar. C-32 cortada", informaban en X, antes conocido como Twitter.
La última información disponible indica que la C-32 sigue cerrada a la altura de Sant Pere de Ribes en ambos sentidos. Además, se ha informado que "el tráfico se desvía en ambos sentidos por las salidas norte y sur del enlace 26 (Sitges Oeste)".
Sistema d'Emergències Mèdiques ha informado que el conductor ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Residència Sant Camil.
- Barcelona - Atlético: resumen, resultado y goles del partido de cuartos de la Champions League
- Barcelona-Atlético de Madrid, en directo: reacciones y polémica del partido de Champions League
- La razón por la que Arbeloa se ha 'cargado' a Asencio: 'Se presentó en su despacho...
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras tras el Real Madrid-Bayern: 'Es ridículo
- Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick
- El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern
- La trampa que prepara el Atlético para Lamine Yamal