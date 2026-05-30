Ni correr ni nadar: este ejercicio de bajo impacto es clave para mayores de 65 años

La actividad física es un pilar fundamental para el bienestar, sin importar la edad. Con el paso del tiempo, algunas personas abandonan la práctica del deporte debido al dolor articular.

No obstante, los ejercicios de bajo impacto son una opción ideal para ganar estabilidad, moverse mejor y reducir las molestias. De esta forma, el yoga es una disciplina que ofrece múltiples beneficios para la salud.

Los expertos coinciden en la importancia de mantenerse en movimiento para evitar un estilo de vida sedentario. En este sentido, el yoga aporta una amplia variedad de posturas que mejoran la flexibilidad y la postura corporal.

En los últimos años, esta disciplina milenaria se ha convertido en una de las actividades físicas más practicadas en todo el mundo. El yoga también sirve para reducir el estrés e incrementar la fuerza.

Una clase de Yoga / FREEPIK.

A través de sus movimientos, meditación y control de la respiracion, las personas que hacen yoga consiguen una vinculación entre cuerpo y mente. Es accesible, ya que no necesitas una suscripción al gimnasio para comenzar.

Para hacer yoga en casa es suficiente con una esterilla. No importa tu condición física, ya que puedes adaptar las posturas y personalizarlas en función de tu capacidad y objetivo final.

De hecho, el yoga bien adaptado es efectivo para alivar dolores de cuello, artritis, dolor de rodillas y de espalda, entre otros. Ahora bien, es fundamental contar con un buen asesoramiento y un instructor profesional para reducir el riesgo de lesión.

Finalmente, según la página de Under Armour, "hacer un par de sesiones de unos 10 minutos a la semana te puede aportar muchos beneficios que te servirán a la hora de practicar otros deportes".