Dónde está el corazón de Maradona: La Justicia resuelve el misterio 5 años después de su muerte

Diego Armando Maradona murió hace hoy cinco años y todavía hay ciertos aspectos que no están demasiado claros y que las autoridades continúan investigando. Más allá de la ciencia, existía un misterio que todavía hoy está en el aire y que genera numerosas preguntas entre los seguidores del '10': ¿Dónde está su corazón?

El cuerpo del astro del fútbol fue enterrado sin este órgano vital, ya que fue retirado en la autopsia realizada el mismo 25 de noviembre de 2020, aunque no es el único. Además, se extrajeron también los riñones y el hígado con fines de investigación, un proceso habitual en muertes cuyo motivo no es del todo claro.

Maradona era el técnico de Club Gimnasia y Esgrima La Plata en el momento de su muerte. / ·

Pese a las cábalas, el lugar en el que se encuentran sus órganos ya no es ningún secreto y ha sido dado a conocer por la Justicia ante una oleada de preguntas al respecto generadas en los últimos días. Su corazón se encuentra en el Departamento de Anatomía Patológica de la Policía Bonaerense, en La Plata, bajo numerosas medidas de seguridad.

Es fácil hacer la analogía entre el fútbol y la religión, algo en lo que Argentina ha demostrado que las barreras entre los dos ámbitos son verdaderamente finas al tratar a los ganadores de la Copa del Mundo como auténticos apóstoles, con 'el Diego' y Messi como los dos grandes elegidos en cada época.

Maradona fue seleccionador argentino y dirigió a Leo Messi. / ·

Como si se tratara de una reliquia, la justicia tuvo que ampliar la seguridad del lugar debido a que se destapó el plan que idearon algunos ultras de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el que pretendían robar el corazón de Maradona, según apunta 'Olé'.

Esta no es la primera ocasión en la que los aficionados tratan de estar en contacto con el cuerpo inerte del exfutbolista, ya que su velatorio en la Casa Rosada, en Buenos Aires, ya provocó problemas en los aledaños del lugar y fue necesaria la intervención de la policía.

El velatorio de Maradona, en la Casa Rosada. / ·

Lo que se conoce es que sus restos orgánicos serán guardados hasta 2030 y que llegaron al lugar pocos días después de la confirmación del fallecimiento de la estrella del fútbol.

"Lo usual es que pasado ese tiempo se convierta en residuo porque ya no es de interés para ninguna causa aunque en este caso probablemente se envíe una solicitud especial para que se conserve dado la importancia simbólica que tiene el corazón de Maradona", indican fuentes cercanas a la causa.

El resto del cuerpo está enterrado en una tumba junto con sus padres, en el cementerio de la localidad de Bella Vista, aunque sin lápida, por motivos de seguridad.