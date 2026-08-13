Coral Bistuer, exdeportista (61 años): "Empecé con 16 años en el taekwondo, y todos esos años no los pude cotizar en la Seguridad Social. Teníamos todas las obligaciones, pero ningún derecho"

Fernando Romay y Coral Bistuer forman parte de una generación de deportistas españoles que, pese a competir durante años al máximo nivel, ahora se encuentran con un problema a la hora de afrontar su jubilación.

Ambos denuncian que buena parte de sus carreras deportivas no aparecen reflejadas en sus cotizaciones, lo que les impide acceder a una pensión acorde a los años que estuvieron en activo e incluso jubilarse a partir de los 65 años.

El origen de esta situación se remonta a una época en la que los deportistas de élite no tenían las mismas posibilidades que existen actualmente. Durante años, el propio sistema les impedía cotizar a la Seguridad Social si querían mantener la condición necesaria para participar en competiciones como los Juegos Olímpicos.

Fernando Romay, exbaloncestista español. / Efe

Ambos deportistas afirman que no tienen ningún derecho

Además, el gallego recordaba que durante años estuvo fuera de la Seguridad Social, una situación que le obligaba a asumir de su propio bolsillo gastos que normalmente estaban cubiertos. Como ejemplo, explicaba lo que ocurría cuando tenía que acudir con sus hijos al Hospital Universitario La Paz, en Madrid.

Sabía que, después de recibir atención, acabaría llegando una factura a casa que tendría que pagar. Aunque era un gasto con el que ya contaba, considera que aquello no era justo. Por eso, reclama que se reconozca tanto su trayectoria como la de más de un millar de deportistas olímpicos que, según denuncia, se encuentran actualmente en una situación similar.

Coral Bistuer también recordaba las dificultades a las que tenían que enfrentarse los deportistas españoles durante los años ochenta, una época muy diferente a la actual. Por aquel entonces, el deporte todavía no contaba con el reconocimiento ni con los recursos de los que dispone hoy y, aunque España tenía deportistas que competían al máximo nivel, los grandes éxitos internacionales eran mucho menos habituales.

La extaekwondista considera que las generaciones actuales han podido aprovechar el camino abierto por quienes compitieron antes que ellos. "Los deportistas de hoy, de los 2000, tienen nuestro bagaje y nuestra experiencia", explicaba.

En su caso, comenzó a practicar taekwondo con apenas 16 años, pero durante buena parte de su carrera todo ese tiempo dedicado a entrenar y competir no tuvo ningún reflejo en su vida laboral.

La medallista olímpica de taekwondo Coral Bistuer a su llegada a la capilla ardiente de Blanca Fernández Ochoa / EFE

El problema no se limitaba únicamente a la imposibilidad de cotizar durante aquellos años. El exjugador de baloncesto recordaba que tampoco podían darse de alta como autónomos para tratar de cubrir por su cuenta ese vacío en la Seguridad Social.

"No pude cotizar en la Seguridad Social en toda mi época en el Madrid, no podíamos ser autónomos y tributábamos como artistas y toreros, nunca como deportistas", explicaba sobre una situación que terminó afectando directamente a su futura jubilación.