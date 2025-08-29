Cuándo es la convocatoria extraordinaria de la PAU en Catalunya

La convocatoria extraordinaria de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), conocida popularmente como Selectividad, se llevará a cabo en Catalunya este 2025 los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2025. Una prueba dirigida principalmente a aquellos estudiantes que no superaron la convocatoria ordinaria en junio o que necesitan mejorar su nota para acceder a la carrera universitaria que deseaban.

El examen se organiza bajo la supervisión de la Generalitat de Catalunya, a través del Departamento de Educación, y sigue los mismos criterios que la convocatoria ordinaria.

Los estudiantes deben presentar las asignaturas comunes y específicas según la rama de conocimiento de su futura carrera universitaria. La PAU es un requisito indispensable para acceder a cualquier universidad pública o privada de Cataluña, y la nota obtenida influye directamente en la admisión.

¿Para qué sirve la convocatoria extraordinaria de la PAU?

Quizás no seas consciente de ello, pero la convocatoria extraordinaria de la PAU ofrece una segunda oportunidad a todos aquellos alumnos que quieran mejorar sus notas, ya sea para cumplir con los requisitos de acceso a sus carreras preferidas, o bien por haber suspendido.

Es importantísimo que todos los estudiantes que estéis en estas circunstancias reviséis con antelación la información relativa a horarios, sedes y normativa del examen para acudir en hora y seguir las indicaciones a la hora de realizar los exámenes.

De esta forma, la convocatoria extraordinaria de la PAU en Catalunya 2025 se celebrará del 3 al 5 de septiembre en los centros educativos descritos para tal fin, ofreciendo una nueva oportunidad para aprobar o subir su nota, especialmente si accedes a carreras con requisitos muy elevados, como las de la rama sanitaria.