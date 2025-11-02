Ni convivencia ni hijos en común: las nuevas restricciones de la pensión de viudedad

Aunque hay numerosas restricciones para poder acceder a una pensión de viudedad, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, hay más aún. Y es que en la búsqueda de minimizar los fraudes y estafas al estado a través de falsas convivencias, se han aumentado los límites para acceder a dicha pensión, limitándolo únicamente a casos donde se haya contraído matrimonio o la pareja fuera de hecho legalmente.

Las limitaciones consisten en que no importa si ha habido años de convivencia o incluso hijos en común; eso no influirá en la decisión de poder percibir una pensión de viudedad. Con ello se pretende garantizar el acceso a una prestación pública como la ya mencionada pensión responda a una relación acreditada legalmente.

Sin embargo, todo esto acarrea un problema, y es que deja fuera a numerosas parejas estables que han convivido durante años y que incluso tienen hijos en común, que no se han separado pero que simplemente no han querido contraer matrimonio o firmar la legalidad para ser considerada una pareja de hecho ante la ley.

“El Supremo lo confirma, si no firmas un papel, tu amor no vale nada. 30 años compartiendo vida, hijos, proyectos, incluso una casa, pero como nunca se casaron ni se inscribieron como pareja de hecho. Ella se quedó sin nada, sin pensión ni reconocimiento”, explica el abogado Manuel Requena. Para acceder a esta prestación, es obligatorio haber convivido legalmente con el cónyuge fallecido durante los últimos cinco años al menos, y estar inscritos como pareja de hecho con una antelación mínima de dos años.