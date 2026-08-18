Los convenios ya lo reconocen: Este es el descanso que necesitan quienes trabajan con un ordenador diariamente para no dañarse la vista y que no siempre se cumple

En España hay, como mínimo, ocho millones de personas que trabajan diariamente con un ordenador según los datos de la CNO-2011, un sistema oficial que unifica las estadísticas laborales que cuelga directamente del INE.

Este tipo de empleos, aunque no acostumbran a ser tan duros físicamente como otros donde se requiere de fuerza, habilidad o agilidad, provoca daños oculares en muchas personas, pues durante la mayor parte del día tienen la vista centrada en la distancia corta, como presbicia o miopía.

Los ópticos-optometristas recuerdan que la presbicia debe ser diagnosticada. / Shutterstock

Por eso, esta materia está recogida en muchos convenios profesionales con el objetivo de asegurar el descanso mínimo necesario para reducir el impacto en la retina. Sin embargo, aunque esté estipulado en la ley, en la práctica siguen siendo muchos los trabajadores que cargan con el peso de pasar siete u ocho horas delante del ordenador cada día.

Aunque en teoría la ley asegura el derecho a la salud de los que trabajan con pantallas, no existe nada que indique la necesidad de un descanso obligatorio. Por eso, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda una serie de acciones para garantizarlo.

Cómo proteger la vista en el trabajo

De entrada, propone realizar pausas de entre 10 y 15 minutos cada hora y media de trabajo, aunque depende del tipo de función del trabajador podría necesitar un parón más prolongado. En el caso de los que requieren más atención o más precisión, estas pausas deberían aplicarse por cada hora trabajada, mientras que en el otro extremo podría aumentar el intervalo de tiempo, aunque nunca debería ser superior a las dos horas.

Los parones tienen que hacerse cuando la fatiga aún no ha hecho acto de presencia y no deberían recuperarse al regresar a la actividad, tratando de aumentar el ritmo de trabajo. Además, para que estas sean efectivas, deben hacerse alejadas de cualquier otra pantalla, también la del móvil. El objetivo es relajar la vista el tiempo necesario para no saturarse, algo que se conseguiría ampliando el foco de visión a elementos lejanos.

España tiene un mínimo de ocho millones de personas que trabajan diariamente delante de un ordenador. / ELISENDA PONS / EPC

También recomiendan moverse durante los recesos, levantarse de la silla y estirar mínimamente las piernas. Una gran parte de los trabajadores de oficina desempeñan sus tareas sentados durante muchas horas, algo que tampoco es nada bueno para el cuerpo humano, sobre todo cuando al salir tampoco se realiza ningún tipo de actividad física.

Este tipo de recomendaciones están muy integradas en los centros de atención telefónica, en las gestorías inmobiliarias o en las agencias de viaje, donde muchos convenios recogen una pausa mínima de cinco minutos por cada hora de trabajo efectuada, que a lo largo de una jornada laboral completa serían 40 minutos de receso total, más de tres horas a lo largo de la semana, 13 al mes y 146 al año.