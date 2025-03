La contundente respuesta de Luis Figo a Claudia Bavel por las acusaciones en '¡De viernes!': "¿Esta basura de qué va?"

El pasado 28 de febrero la modelo de Onlyfans, Claudia Bavel, visitaba el plató de '¡De viernes!', en Telecinco, para dar más información acerca de los futbolistas con quien ha tenido relación o se han intentado poner en contacto con ella. El nombre de la catalana ha sido tendencia estas últimas semanas por el intercambio de mensajes subidos de tono que mantuvo con Iker Casillas, con quien ella asegura haber mantenido una relación de más de un año, y con Joaquín Sánchez.

Durante su intervención, la actriz de contenido para adultos confirmaba que pese a que sí que habían habido mensajes, nunca había llegado a quedar con el exjugador del Real Betis porque ella no quería "encerrarse en la habitación", como quería el andaluz.

Además, en el programa también comentó que Vinicius Jr. es otro de los futbolistas con los que tiene conversaciones a través de las redes sociales. Sin embargo, una de las explicaciones más sorprendentes, por inesperadas, es la que relacionan a la joven con Luis Figo, a quien según ella misma contaba, conoció en un evento en Barcelona en el que acudió junto a Casillas.

El exjugador portugués es muy activo en las redes sociales, por lo que era de esperar que más tarde o más temprano terminara respondiendo a las acusaciones de la modelo. Lo ha hecho en su perfil en X (antiguo Twitter) y ha expresado sin pelos en la lengua su malestar por haber sido relacionado con Bavel: "¿Pero esta basura de qué va?", empieza la publicación, que va acompañada de un extracto de vídeo del programa del viernes pasado.

"¡¡¡Deberían lavarse la boca antes de que se refieran a mi persona!!!", continúa Figo, antes de anunciar que "tomará medidas legales" por una información que el portugués considera "difamatoria". El exjugador mantiene una relación sentimental con la modelo sueca Helene Svedin, con quien se casó en 2001 y tiene tres hijas de 20, 23 y 26 años.

La reacción de las redes

Como no podía ser de otra manera, la publicación se ha llenado de comentarios de otros usuarios que han querido aprovechar para hacer mofa de la situación. Uno de los más destacados es el que ha dejado el colaborador de la Cadena Ser, conocido como 'Tío Faja', quien ha escrito: "Ya me extrañaba a mi que fuera cierto, Luis, tu no eres de traicionar a nadie", en una evidente referencia a la conocidísima 'traición' del portugués al cambiar el FC Barcelona, donde era capitán, por el Real Madrid en verano de 2000.

Otro piensa que de Figo "se puede esperar todo" y sentencia la respuesta con un "Judas", mientras que otros indican su incredulidad, otros que acusan al programa y a la joven por dar importancia a este tipo de cosas de la vida privada de la gente y otros que se cachondean recordando la publicidad que grabó junto a Just Eat.