Esta es la contundente respuesta de Inés Hernand ante las críticas

Inés Hernand ha realizado un trabajo en la alfombra roja de los Premios Goya que sigue generando un aluvión de comentarios en redes sociales. Incluso ha provocado que el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE haya emitido un comunicado.

"Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE", han dicho.

El organismo ha criticado el tono que Inés tuvo hacia Pedro Sánchez "Nos parece un tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radio televisión pública, que es la de todos".

Adjuntamos nuestro comunicado sobre lo acontecido en la retransmisión de la alfombra roja de los Premios Goya 2024 en RTVE Play.



Entre algunas de sus actitudes, Inés tuteó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del que comentó que "si viene Perro lo paro, a Pedro Sánchez lo paro" y terminó su intervención dirigiéndose a él y diciéndole "eres un icono, presi, te queremos".

Esto no quedó ahí y e que Inés ha tenido otras intervenciones que se han hecho virales: "Un eructo me he tiradoconn un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar. Llevo cinco horas aquí y estoy hasta el coño."

Ante este revuelo y lejos de pedir disculpas, Inés se ha reafirmado en su actitud al cubrir el evento: "Me dedico al entretenimiento y sinceramente, me alegro de estar cumpliendo mi función", ha señalado en su cuenta de 'X'.