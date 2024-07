La contundente reacción de una soltera de Barcelona al ver su cita en 'First Dates'

Quedan pocos días para el estreno de 'First Dates Hotel'. Mientras, el restaurante más popular de la televisión continúa recibiendo a personas en busca del amor. En la última emisión de 'First Dates' hemos conocido a Gloria (48 años) y Josep (49 años), que no han comenzado su cita de la mejor manera.

Las primeras impresiones pueden jugar una mala pasada. Josep viene de un pueblo del Pirineo, es agricultor y ganadero. Está divorciado y tiene dos hijos, ha acudido al programa para encontrar una compañera de vida y con "las cosas claras". El formato le ha organizado una cita con Gloria, de Vilanova y la Geltrú, provincia de Barcelona.

"Quiero a un hombre que sea limpio", comenzaba diciendo en un primer lugar. Durante sus relaciones anteriores, Gloria había sido engañada varias veces. Quizá por estas experiencias, la concursante comenzó su participación en el programa con ciertos muros. Nada más ver a Josep, Gloria sintió rechazo por su cita.

Esta recepción se notaba en el ambiente, y el agricultor también se percató de ello: "Yo ya pensaba que nos discutíamos nada más llegar". Gloria, por su parte, ha sido sincera con sus primeras sensaciones: "Me ha dado un repelús. Lo he visto así, como parado...", comenzaba diciendo.

No obstante, cuando comenzó la cita, Gloria y Josep se fueron conociendo. Para sorpresa de ambos, comenzaron a conectar y hacer bromas, descubriendo el sentido del humor que compartían.

"Cuando lo he visto, me ha dado la impresión de que se me ha bajado todo. No quería ni mirarlo. Pero poco a poco, he ido hablando con él y he empezado a mirarle a los ojos. Ahí he empezado a ver a Josep y no he visto a esa persona del principio". De hecho, ha sido tanto la mejora, que ambos han decidido tener una segunda cita.