La contundente opinión de Pedro Ruiz sobre Lamine Yamal y la presión que vive: "Esa es la verdad"

En los últimos meses, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los nombres más comentados del fútbol mundial, no solo por su talento dentro del terreno de juego, sino también por las polémicas que lo rodean fuera de él.

Con solo 18 años, la atención mediática constante ha generado preocupación en el FC Barcelona, que busca protegerlo para que pueda mantener su rendimiento sin que estas situaciones afecten su juego.

El delantero ha logrado posicionarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial, pero el camino no ha sido fácil, ya que ha revelado en varias ocasiones las dificultades económicas que atravesó su familia durante su infancia.

Sobre este tema habló Lamine en una entrevista hace tres días con '60 Minutes'. El joven de Mataró se sinceró sobre sus raíces: "Como muchos barrios sin recursos, Rocafonda está olvidada. No somos Sarrià ni Passeig de Gràcia (...) Luchamos al máximo para vivir bien y lo disfrutamos juntos. Sabemos de dónde venimos y estamos orgullosos de ello".

El delantero del FC Barcelona también resaltó la importancia de sus padres en su vida: "Ves a tus padres trabajando, sin poder estar siempre contigo, y te pones nervioso (...) La presión es algo mental. Es algo que tiene cada uno dentro. No la he sentido nunca y no sé si llegaré a sentirla. Yo siento que mis padres sí han tenido presión. Eran jóvenes, me tenían a mí. Tienes que sacar adelante la familia, el trabajo, hacer que tu hijo esté feliz, comprarles sus regalos. Eso sí que es presión y de la mala".

Tras estas palabras, Pedro Ruiz, presentador y escritor, aplaudió las declaraciones del joven futbolista en redes sociales: "Lamine Yamal estuvo muy bien ayer cuando le preguntaron si sufría la presión".

Lamine Yamal estuvo muy bien ayer cuando le preguntaron si sufría la presión. Contestó... 'Presión sufrieron mis padres para sacarnos adelante sin medios'. Esa es la verdad. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) December 2, 2025

El humorista explicó que Yamal contestó 'presión sufrieron mis padres para sacarnos adelante sin medios' y que está totalmente en lo cierto: "Esa es la verdad".