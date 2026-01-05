El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro

Ni cinco días del 2026 y ya es una de las noticias del año: el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por las tropas estadounidenses, bajo las órdenes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha lanzado varias advertencias de que puede volver a preparar otra operación similar en Colombia o Groenlandia.

Actualmente, el mandatario venezolano se encuentra arrestado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ya que está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

La noticia está en boca de todos y una de las figuras que decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram, fue el cantante venezolano Carlos Baute tras enterarse del arresto de Maduro ordenado por Trump.

El artista empezó diciendo que "todos los cambios duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible".

"Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta", señaló.

Baute no tiene dudas de que "Venezuela ya empezó su camino hacia la liberta". Por último, quiso decir a todos sus seguidores que "les amo". En otra publicación, expuso la realidad del país venezolano en los últimos 27 años:

Miles de muertes y miles de presos políticos.

Años de hambre y de falta de medicinas.

Cientos de marchas reprimidas.

Más de 8 millones de venezolanos tuvimos que irnos para buscar un futuro mejor.

"Lo que sueña un pueblo es ser libre, tener educación, seguridad, buena salud y prosperidad; que nuestras familias puedan vivir en paz, en un país tan hermoso que merece volver a florecer. Hoy no es momento de dividirnos ni de juzgarnos. Es momento de empatía, de entendimiento, de abrazarnos y de creer de verdad que vienen tiempos mejores", compartió en Instagram.