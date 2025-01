El controvertido comentario de Rufián a Abascal en su visita a Estados Unidos: "El micrófono de la Nintendo Switch de su primo"

El político republicano Gabriel Rufián nos tiene acostumbrados a agitar el avispero político con comentarios cargados de ironía y un humor ácido que muchas veces hace rabiar a sus opositores en el Congreso y a los seguidores de estos en las redes sociales.

La visita del líder de VOX a Estados Unidos para asistir a la ceremonia presidencial de Donald Trump no iba a pasar por alto al integrante de Esquerra Republicana de Catalunya, que ha aprovechado para hacer mofa de la situación. Santiago Abascal ha podido coincidir con algunas personalidades, como Javier Milei o Conor McGregor, con quien se ha fotografiado y publicado en su perfil de X.

En la misma red social, propiedad de Elon Musk, que también estará presente en el acto de hoy, el político español ha difundido un vídeo donde alaba al magnate norteamericano, que se encargará de terminar con la "censura" y la "agenda woke", además de criticar "las políticas verdes" y hacer un llamamiento a que España y Europa abracen el cambio que encarna Trump.

En el documento, Abascal aparece en el centro de la imagen y habla a dos dispositivos, mientras que esperan detrás los también políticos Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías. Rufián no ha desaprovechado la oportunidad de meterse con los políticos ultraderechistas con una publicación en su propio perfil de la misma red social: "Abascal en USA. Un móvil, el micrófono de la Nintendo Switch de su primo y un señor con gabardina pero sin frío, por lo que sea", comenta, riéndose de la poca repercusión de su visita y la estética de su séquito.

No han tardado en aparecer comentarios a favor y en contra de las palabras de Rufián, como es habitual en las redes sociales. Entre los más destacados de quienes no opinan como él están quienes le recuerdan que él ha llegado a acudir al Congreso en chándal o quienes dicen que tiene envidia, pues no ha sido invitado y Abascal sí.