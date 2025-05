La controvertida opinión de una soltera en 'First dates' sobre los hombres: "¿No te da la sensación de que hay mucho 'princeso' suelto?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. El programa está presentado por Carlos Sobera.

Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El jueves por la noche se han juntado dos perfiles que a priori parecían muy distintos, aunque el dicho explica que los polos opuestos se atraen, así que había curiosidad por saber como se desarrollaba.

El soltero se llamaba Ángel y lucía unos brazos tatuados, barba y un perfil de masculinidad más bien clásico, al menos en cuanto a imagen. Ella se llamaba Crista y era algo más joven que su contraparte, pero sobre todo destacaba por su pasión por la cultura asiática, algo evidente por su estética 'otaku'.

Ella buscaba un amor romántico de toda la vida y al ver a Ángel destacaba que "le quitaría la barba", un elemento poco común entre los hombres asiáticos. Antes de pasar a la sala para empezar la cita formalmente, ella le pedía que si empezaban a salir se "tendría que dejar vestir" por ella, una petición un tanto curiosa.

Ángel y Crista en la primera toma de contacto en 'First dates'. / Cuatro

Ángel era un apasionado del cine y seguidor del actor Keanu Reeves, aunque no era una afición compartida por Crista. Sí que coincidieron en el amor por los perros, aunque no ha sido determinante para que ella le dijera que no le terminaba de gustar por ser "un típico español", pues ella quería algo un poco más fuera de lo común.

Otro momento de choque ha llegado con el tema de los niños. En un primer momento, Ángel decía que le encantaban, pero al escuchar que a Crista no le terminaban de gustar, rápidamente cambiaba su discurso: "Me gusta mucho el dinero y dormir para tener niños", le comentaba.

Sin embargo, el momento más surrealista de la cita ha llegado cuando ella revelaba que esperaba que fuera el hombre quien llevara las riendas en una relación, algo que pensaba que se había perdido en la actualidad: "¿No te da la sensación de que hay mucho 'princeso' suelto?", sacaba a colación la chica. "Parece que tenemos que cuidar las mujeres a los hombres ahora", continuaba con la polémica opinión, que sentenciaba destacando que "los hombres están muy relajados".

Finalmente, aunque a Ángel no le hubiera importado seguir conociendo a Crista, ella prefería dejarlo tal y como estaba y si quería podían quedar como amigos para tomar un café.