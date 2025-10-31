La controvertida opinión del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sobre Ronaldinho: "Hace cosas espectaculares y parece que es mucho más"

Lionel Scaloni ha pasado a la historia por ser el entrenador que consiguió sumar el tercer Mundial para la selección argentina. Antes, había jugado en varios equipos a lo largo de 18 años, entre 1997 i 2015, entre los cuales el Deportivo de la Coruña, el Racing de Santander i el Mallorca.

Tanto en España como en Italia, compitió contra grandes conjuntos y jugadores que hoy son recordados como leyendas. Uno de ellos fue el Barça de Ronaldinho, estrella del futbol mundial y máximo exponente del 'Jogo Bonito', un jugador de calidad suprema a quien se apoda 'mago' por razones evidentes.

Lionel Scaloni durante su etapa en el Dépor en el 2000. / EFE

Sin embargo, el actual técnico de Argentina, en su momento, tenía una opinión bastante distinta de la mayoría de aficionados al fútbol, que ven al brasileño como uno de los mejores jugadores de la historia durante su mejor etapa, corta pero intensa.

"Ronaldinho hace cosas espectaculares y parece como que ha hecho mucho más para el equipo de lo que realmente es", apuntaba en una entrevista con el canal argentino, TyC, tras ser preguntado sobre si el mejor jugador del mundo de aquel momento jugaba en la liga española y si podía ser un argentino.

Por aquel entonces, Leo Messi empezaba su carrera y era una flamante estrella cuyo alcance nadie podía imaginar que sería tan amplio como ha terminado siendo.

Ronaldinho carga con Messi después de que el argentino marcara su primer gol en la Liga en 2005. / ·

"Creo que por momentos el tipo es muy intermitente. O sea, desaparece de la cancha. Pero no porque el quiera, sino porque se pone ahí, en la izquierda... En el Barcelona creo que le han quitado un poco de protagonismo, porque está Eto'o. Ahora está Messi, también... Está Deco, que para mí es un gran jugador y no tiene tanto cartel como él", añadía Scaloni.

El crack argentino debutó con el primer equipo del Barça en 2005 y empezó a ofrecer los primeros destellos hasta 2009, cuando se convirtió en 'jugador franquicia' con la venta de 'Roni' al AC Milan. El palo continuaba resaltando que solamente hacía "dos o tres tacos y rabonas" y enamoraba a los aficionados: "Me comí un caño, pegué dos patadas, gané, perdí..", remataba.

Aparte del astro brasileño azulgrana o de Messi, había otras estrellas más consolidadas que también se solían colar en los rankings de los mejores del mundo: "Por ejemplo, veo a Kaká y no sé si no es más", mencionaba.

"Kaká es más productivo para el equipo: tiene gol, tiene pase de gol.. el otro tiene menos gol", defendía al jugador de la Serie A. Kaká ganó el Balón de Oro dos años después de Ronaldinho, en 2007, justo antes de añadirse al nuevo Real Madrid de los galácticos y volver a fracasar ante el legendario FC Barcelona de Pep Guardiola.

Así, el futuro líder de la Argentina de la tercera estrella pretendía abrir un debate que todavía podría ser válido a día de hoy, entre dos genios del fútbol con un pico máximo de rendimiento demasiado corto que no permitieron ampliar la hegemonía de Brasil durante más tiempo.