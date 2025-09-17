La controvertida opinión de Ana Rosa Quintana sobre la posible retirada de España en Eurovisión

Es probablemente una de las noticias de la semana. El Consejo de Administración de RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión siempre y cuando Israel tome partido en la próxima edición. Una decisión que ha sido tomada por la mayoría absoluta (10 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención) y que ha sido mayoritariamente bien recibida por la ciudadanía.

El citado órgano de administración del ente público ha aprobado la medida después de proceder a una votación este martes 16 de septiembre. Y no es la primera vez que RTVE insiste en debatir la presencia de Israel en Eurovisión: en julio, el organismo público ya exigió un debate abierto.

La mayoría de programas de actualidad ha abordado esta cuestión, pertenezcan o no a RTVE. Uno de ellos ha sido 'El Programa de Ana Rosa', quien no ha dudado en comentar el asunto en cuanto se ha tenido conocimiento.

Ana Rosa Quintana ha señalado que todavía quedan varios meses para que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) determine si Israel queda excluida de Eurovisión, por ello cree que la decisión de RTVE cambiará conforme llegue el momento.

Para la periodista, lo fundamental es que esperemos al mes de diciembre, cuando se tomará la decisión final desde la UER: "ahora se puede hacer lo que se quiera".

El momento más controvertido de las declaraciones de Ana Rosa se produjo cuando comentó que España, como país participante, suele quedar bastante mal: "de todas formas, a mí tampoco me parece fundamental. Para que dar los últimos, ¿para qué vamos? Tampoco pasa nada".

Aunque muchos españoles opinen como la presentadora, cabe recordar que en 2022 quedamos en tercera posición gracias a Chanel y su tema 'SloMo'. Quizás es cuestión de las canciones que se seleccionan más que del país.