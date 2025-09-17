Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TELEVISIÓN

La controvertida opinión de Ana Rosa Quintana sobre la posible retirada de España en Eurovisión

El Consejo de Administración de RTVE confirma que España se retira si participa Israel

La opinión de Ana Rosa Quintana

La opinión de Ana Rosa Quintana / Sport

David Cruz

David Cruz

Es probablemente una de las noticias de la semana. El Consejo de Administración de RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión siempre y cuando Israel tome partido en la próxima edición. Una decisión que ha sido tomada por la mayoría absoluta (10 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención) y que ha sido mayoritariamente bien recibida por la ciudadanía.

El citado órgano de administración del ente público ha aprobado la medida después de proceder a una votación este martes 16 de septiembre. Y no es la primera vez que RTVE insiste en debatir la presencia de Israel en Eurovisión: en julio, el organismo público ya exigió un debate abierto.

La mayoría de programas de actualidad ha abordado esta cuestión, pertenezcan o no a RTVE. Uno de ellos ha sido 'El Programa de Ana Rosa', quien no ha dudado en comentar el asunto en cuanto se ha tenido conocimiento.

Ana Rosa Quintana ha señalado que todavía quedan varios meses para que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) determine si Israel queda excluida de Eurovisión, por ello cree que la decisión de RTVE cambiará conforme llegue el momento.

Para la periodista, lo fundamental es que esperemos al mes de diciembre, cuando se tomará la decisión final desde la UER: "ahora se puede hacer lo que se quiera".

El momento más controvertido de las declaraciones de Ana Rosa se produjo cuando comentó que España, como país participante, suele quedar bastante mal: "de todas formas, a mí tampoco me parece fundamental. Para que dar los últimos, ¿para qué vamos? Tampoco pasa nada".

Noticias relacionadas y más

Aunque muchos españoles opinen como la presentadora, cabe recordar que en 2022 quedamos en tercera posición gracias a Chanel y su tema 'SloMo'. Quizás es cuestión de las canciones que se seleccionan más que del país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: 'Habría pagado en torno a 500.000 euros
  2. Última hora sobre el caso Madeleine McCann: podría haber sido secuestrada por encargo de una red de pedófilos
  3. Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
  4. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
  5. Cuánto dinero gana Duplantis cada vez que bate el récord del mundo: El premio de la World Athletics por superar su propia marca
  6. Mónica Marchante revela qué ocurrió entre Luis Enrique y Susana Guasch: 'Me da un poco de pena
  7. Un abogado expone lo qué no hay que hacer durante una baja médica: 'Puedes acabar en la calle
  8. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López

El Rey insta ante Al Sisi a no "desfallecer" en criticar "el brutal e inaceptable sufrimiento" de los palestinos

El Rey insta ante Al Sisi a no "desfallecer" en criticar "el brutal e inaceptable sufrimiento" de los palestinos

El Rey insta a no "desfallecer" en criticar "el brutal e inaceptable sufrimiento" de los palestinos

El Rey insta a no "desfallecer" en criticar "el brutal e inaceptable sufrimiento" de los palestinos

Las medidas de la Comisión Europea contra Israel solo afectarán a un tercio de las importaciones

Las medidas de la Comisión Europea contra Israel solo afectarán a un tercio de las importaciones

La Audiencia Nacional rebaja seis años y deja en 13 años de cárcel la condena al comisario Villarejo

La Audiencia Nacional rebaja seis años y deja en 13 años de cárcel la condena al comisario Villarejo

El Gobierno discrepa de Junts y aboga por obligar a las empresas a usar lenguas cooficiales sólo allí donde se hablen

El Gobierno discrepa de Junts y aboga por obligar a las empresas a usar lenguas cooficiales sólo allí donde se hablen

Un año después del ataque de los buscapersonas, un debilitado Hizbulá se plantea su futuro en el Líbano

Un año después del ataque de los buscapersonas, un debilitado Hizbulá se plantea su futuro en el Líbano

La controvertida opinión de Ana Rosa Quintana sobre la posible retirada de España en Eurovisión

La controvertida opinión de Ana Rosa Quintana sobre la posible retirada de España en Eurovisión

España, el país europeo con los seguros de salud más baratos: entre los 69 y los 198 euros al mes por póliza

España, el país europeo con los seguros de salud más baratos: entre los 69 y los 198 euros al mes por póliza