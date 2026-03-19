SOCIEDAD
Control sorpresa en Alemania: miles de españoles podrían quedarse fuera por no llevar el DNI físico
Viajar a Alemania cambia desde ya: este error común puede impedirte cruzar la frontera
Alemania ha endurecido los controles fronterizos y ha puesto el foco en un detalle que quizás parece menor, pero que ya ha comenzado a generar problemas a algunos viajeros: llevar la documentación en formato físico.
A partir de ahora, no basta con tener el DNI en el móvil o una fotografía del pasaporte. Si no presentas el documento original, las autoridades pueden impedir la entrada al país.
La medida se produce en un contexto de mayor vigilancia en las fronteras, impulsada por el Gobierno alemán para reforzar el control del flujo de personas dentro del espacio Schengen.
Aunque los ciudadanos españoles no necesitan visado para viajar, sí están obligados a identificarse correctamente en caso de control, algo que solo se considera válido con el documento físico.
Este cambio choca con una realidad cada vez más habitual: muchos viajeros han sustituido la cartera por el móvil. Sin embargo, en Alemania esta práctica no funciona. Ni el DNI digital ni una imagen del documento son válidos en la frontera, y tampoco otros carnés como el de conducir o la tarjeta sanitaria.
¿Qué recomiendan desde fuentes oficiales? No confiarse y llevar siempre contigo el DNI en vigor, y el pasaporte si es posible para tener un sustituto en caso de pérdida y/o robo.
Además, conviene no olvidar la Tarjeta Sanitaria Europea, ya que sin este documento cualquier atención médica puede suponer un enorme gasto (excepto que hayas contratado un seguro de viaje privado). Alemania tiene una sanidad pública de alta calidad, pero no es gratuita para quienes no acrediten su derecho.
En la práctica, viajar al país sigue siendo sencillo. Pero este pequeño requisito puede marcar la diferencia entre pasar el control sin problemas o quedarse a las puertas. Y seguro que no quieres echar por tierra tu viaje al país europeo, ¿verdad?
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