Control de precios o IVA cero: las recetas enfrentadas contra la subida de la cesta de la compra en supermercados

El aumento incontrolable del precio de los alimentos, que acumula una subida próxima al 40% en los últimos 5 años, ha reabierto un debate político y económico necesario sobre cómo frenar el impacto de la inflación en los hogares españoles.

Sin ir más lejos, esta semana, el Congreso de los Diputados volvió a situar este problema en el centro del debate después de la intervención del diputado de ERC, Gabriel Rufián, quien advirtió de que "a la gente no le da" y defendió medidas más ambiciosas que las aplicadas hasta la fecha.

Las posibles propuestas para paliar la subida del precio de la cesta de la compra: supermercados públicos y control de precios

Entre las propuestas que se plantearon, destaca la creación de supermercados públcos y el establecimiento de controles de precios en productos básicos. Una idea que, según Adrià Rodríguez, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), no es para nada nueva:

"Se está haciendo en países como México o Bulgaria y fue habitual en muchos estados europeos en el pasado", explica el experto. El objetivo sería crear una red pública de distribución de alimentos que permita garantizar precios asequibles.

Sin embargo, algunos economistas se muestran totalmente en contra. Miguel Sebastián, economista y ex ministro, cree que el control de precios en los alimentos puede producir desabastecimientos y favorecer la aparición de mercados negros: ya lo vivimos durante el franquismo y fue una experiencia horrible". Sí cree que pueda funcionar en sectores como el energético.

Desde el sector de la distribución y la derecha parlamentaria, la apuesta pasa por reducir el IVA de determinados alimentos, una medida aplicada durante la anterior crisis inflacionaria. Ignacio García, director general de la patronal ASEDAS, asegura que esta rebaja ayudó a contener los precios, aunque el beneficio no siempre alcanza al consumidor final.

Más allá de proponer soluciones inmediatas, es imprescindible comenzar a reeplantear cómo funciona el sistema alimentario con dos problemas que a largo plazo agravarán la situación: el cambio climático y la concentración empresarial.