Los contribuyentes españoles coinciden: el 80% rechaza subir la edad de jubilación a los 70 años para cobrar una mayor pensión

De acuerdo con la Encuesta 2026 sobre pensiones y educación financiera realizada por Funcas, la mayoría de españoles se muestran preocupados por cómo será su pensión para la época en la que se jubilen.

Según lo que revela el instrumento, ocho de cada diez coterráneos consideran que las reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones son "insuficientes", casi el mismo porcentaje que rechaza subir la edad de jubilación a 70 años para poder cobrar más durante el retiro.

Actualmente, la edad para jubilarse es de 66 años y 10 meses y será de 67 años en 2027, y de los 1.200 encuestados sobre la temática, el 70% cree que el pago de las pensiones será próximamente "un problema económico".

De igual forma, cabe destacar que el estudio arroja información sobre otros aspectos, tales como que el 41% está de acuerdo con aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan trabajadores y empresas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones; el 31% apoya un impuesto específico para poder pagar dicha renta cuando dejen de trabajar; y el 58% prefiere que los jubilados reciban una cifra de dinero acorde a lo que han cotizado, no lo que les permita "vivir sin aprietos".

Respecto a la investigación, Elisa Chuliá, responsable de la encuesta realizada por Funcas, declaró que “el éxito de las reformas solo puede residir en un diseño técnico acertado que, además de mejorar la sostenibilidad financiera de las pensiones, se explique bien a los ciudadanos de todas las generaciones y genere así confianza”.

Por otra parte, el 86% de las personas entre 18 y 30 años opinan que "tiene sentido hacer alguna inversión para complementar la pensión”, mientras que solo una de cada cinco personas mayores de 60 años coincide.

Sin embargo, en lo que sí hay más consenso es que "los jóvenes serán los más perjudicados", según el 70% de los ciudadanos encuestados, puesto que incluso los que ya cobran pensión creen que los individuos entre 18 y 30 años serán los principales afectados.

Posteriormente, el estudio indaga sobre la comparación entre los trabajadores menores de 45 años y los pensionistas actuales, arrojando que un 56% está de acuerdo con que los primeros tienen una peor situación económica que los últimos.

“Las personas de menor edad no solo están en peor posición, sino que parece que podrían ser los principales perjudicados si hubiera alguna complicación de financiación, que este grupo de personas lo da por muy probable”, contextualiza Chuliá.

De igual modo, el 76% de las personas menores a 45 años se muestran bastante preocupadas por la sostenibilidad del sistema en un futuro cercano, mientras que el porcentaje se reduce a 61 cuando se evalúa la opinión de mayores de 46 años.

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Finalmente, el 93% de los encuestados por Funcas se sienten convencidos de que las Administraciones Públicas realizarán cambios antes de que abandonen la vida laboral, reflejando la creencia sostenida de que aún hay muchos ajustes que realizar antes de que sea un sistema plenamente sostenible.