Así es el contrato de Montoya con el equipo de 'Supervivientes'

Montoya se ha convertido en un personaje que ha revolucionado la televisión en España, consiguiendo que un formato tan trillado como 'La isla de las tentaciones' alcance en algunos programas la increíble cifra del 27,9% de share. El sevillano ha llegado para quedarse, algo que podemos comprobar fácilmente echando un vistazo al contrato que acaba de firmar con la productora de 'Supervivientes'.

Kiko Matamoros habría tenido acceso al documento y ha hablado de él en 'Ni que fuéramos Shhh', un contrato que apuntala el futuro de Montoya en la televisión, más concretamente en Telecinco.

"Cuarzo tiene firmado con Montoya un contrato de cuatro años de exclusividad", aseguró el colaborador del programa de TEN. Algo que llamó la atención del propio Kiko Matamoros: "ellos entenderán cuál es la mejor forma de explotarlo".

A priori, parece que existe un plan trazado para redirigir su carrera televisiva y convertirlo en la estrella que ya es. Montoya es el fichaje más importante de 'Supervivientes 2025' y los datos de audiencia hablan por sí solos.

Leyendo la letra pequeña, el contrato impide que el protagonista de la historia pueda participar en otros programas o cadenas; es decir, si se rumoreaba la visita de Montoya en 'La Revuelta', esta queda descartada.

'Supervivientes 2025' es el primer programa en el que veremos al sevillano tras 'La isla de las tentaciones', pero no será el último. Incluso podríamos tener a Montoya en la próxima edición de 'La isla de las tentaciones' si en ese momento no está con Anita.

En Honduras, Montoya coincide con Anita, su novia, y Manuel, el chico con el que ella le fue infiel en el anterior formato.

En relación con Anita, Kiko Matamoros aseguró en 'Ni que fuéramos Shhh' que la concursante no está satisfecha acerca de cómo le trató la productora: "dice que la han metido bajo la alfombra para no dañar la imagen de Montoya". ¿Tendrá razón? ¿Están cuidando a su exnovio, novio o lo que sea ahora, y no ella?