Lo contrataron y se olvidaron de él: lleva 7 meses cobrando un pastizal sin hacer nada

Un empleado del sector inmobiliario ha protagonizado una historia que ha dejado a más de uno boquiabierto: lleva siete meses cobrando un salario de seis cifras sin hacer prácticamente nada en su trabajo. La curiosa situación ha salido a la luz a través de Reddit, donde el propio protagonista ha relatado cómo llegó a esta insólita situación.

Todo comenzó cuando fue contratado por la empresa para ocupar un puesto administrativo, con grandes expectativas y un sueldo que suponía un avance importante en su carrera. Sin embargo, justo un día antes de que él empezara a trabajar, despidieron al gerente que lo había contratado. Esto desencadenó un efecto dominó que terminó dejándolo en el limbo.

Desde entonces, el nuevo empleado pasó completamente desapercibido dentro de la compañía: "No sé cómo es posible que nadie me dé ninguna tarea o siquiera me envíe correos electrónicos“, expuso. Acerca del trabajo, manifestó que se encuentra en una oficina completamente solo y desveló algunas de sus pocas tareas.

Según explica en su relato, pasa tres días en la oficina y dos días trabajando desde casa, dedicando apenas unos minutos a una tarea muy sencilla: enviar hojas de cálculo al jefe de departamento. Fuera de eso, el resto del tiempo lo tiene libre, sin responsabilidades ni presión.

Trabaja 15 minutos a la semana

"Contacto a mi jefe de departamento dos veces por semana con hojas de cálculo sobre la nómina de nuestro departamento. Eso es todo lo que hago, me lleva unos 15 minutos a la semana“, explica él mismo.

Lejos de buscar otro empleo o inquietarse por la situación, el trabajador reconoce que, mientras mantenga este trabajo cómodo, no tiene intención de cambiar nada. La idea de “seguir aprovechando” ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios le han aconsejado que busque otras fuentes de ingresos por si acaso la empresa decide prescindir de él.

Teletrabajo / Freepik

Esta historia ha generado una mezcla de sorpresa, incredulidad y hasta envidia entre quienes la han conocido. Es difícil imaginar una situación laboral donde el empleado queda prácticamente olvidado y sigue cobrando sin mover un dedo.

Por ahora, la empresa no ha dado explicaciones públicas sobre cómo ha podido pasar algo así. Mientras tanto, el protagonista sigue con su rutina sin estrés, disfrutando de un sueldo cómodo y un puesto que parece más una invitación a no hacer nada que a trabajar.