Suscripción

sport

Directos

VIRAL

Lo contrataron y se olvidaron de él: lleva 7 meses cobrando un pastizal sin hacer nada

Un trabajador del sector inmobiliario cuenta cómo pasó a vivir una “vacaciones pagadas” por accidente

Archivo - Imagen de recurso de teletrabajo

Archivo - Imagen de recurso de teletrabajo / REMITIDA CMUNICACIÓN JORGE ALIÓ - Archivo

Alba Aguilera

Alba Aguilera

Un empleado del sector inmobiliario ha protagonizado una historia que ha dejado a más de uno boquiabierto: lleva siete meses cobrando un salario de seis cifras sin hacer prácticamente nada en su trabajo. La curiosa situación ha salido a la luz a través de Reddit, donde el propio protagonista ha relatado cómo llegó a esta insólita situación.

Todo comenzó cuando fue contratado por la empresa para ocupar un puesto administrativo, con grandes expectativas y un sueldo que suponía un avance importante en su carrera. Sin embargo, justo un día antes de que él empezara a trabajar, despidieron al gerente que lo había contratado. Esto desencadenó un efecto dominó que terminó dejándolo en el limbo.

Desde entonces, el nuevo empleado pasó completamente desapercibido dentro de la compañía: "No sé cómo es posible que nadie me dé ninguna tarea o siquiera me envíe correos electrónicos“, expuso. Acerca del trabajo, manifestó que se encuentra en una oficina completamente solo y desveló algunas de sus pocas tareas.

Según explica en su relato, pasa tres días en la oficina y dos días trabajando desde casa, dedicando apenas unos minutos a una tarea muy sencilla: enviar hojas de cálculo al jefe de departamento. Fuera de eso, el resto del tiempo lo tiene libre, sin responsabilidades ni presión.

Trabaja 15 minutos a la semana

"Contacto a mi jefe de departamento dos veces por semana con hojas de cálculo sobre la nómina de nuestro departamento. Eso es todo lo que hago, me lleva unos 15 minutos a la semana“, explica él mismo.

Lejos de buscar otro empleo o inquietarse por la situación, el trabajador reconoce que, mientras mantenga este trabajo cómodo, no tiene intención de cambiar nada. La idea de “seguir aprovechando” ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios le han aconsejado que busque otras fuentes de ingresos por si acaso la empresa decide prescindir de él.

Por qué este mini PC está arrasando entre los que tienen una habitación u oficina pequeña

Teletrabajo / Freepik

Esta historia ha generado una mezcla de sorpresa, incredulidad y hasta envidia entre quienes la han conocido. Es difícil imaginar una situación laboral donde el empleado queda prácticamente olvidado y sigue cobrando sin mover un dedo.

Noticias relacionadas y más

Por ahora, la empresa no ha dado explicaciones públicas sobre cómo ha podido pasar algo así. Mientras tanto, el protagonista sigue con su rutina sin estrés, disfrutando de un sueldo cómodo y un puesto que parece más una invitación a no hacer nada que a trabajar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
  2. La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
  3. Alegría para los inquilinos: La ley permite prolongar el contrato de alquiler aunque el propietario quiera terminarlo
  4. El mote que usan los ingleses para mofarse de los españoles que pocos conocen: Así es su 'guiri
  5. La Guardia Civil comienza a extremar la vigilancia en los atascos y ya multa a los coches sin saberlo: adiós a esto tan común
  6. Así es Cesc Fàbregas en la intimidad: El 'flechazo' con su mujer, hijos e inversiones del entrenador del Como 1907, rival del Barça en el Gamper
  7. Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
  8. Oriol Canals: 'Flipé mucho cuando vi que esa foto de Messi y Lamine era nuestra

La Seguridad Social refuerza controles de pensiones de viudedad: miles de mujeres están bajo la lupa

La Seguridad Social refuerza controles de pensiones de viudedad: miles de mujeres están bajo la lupa

Lo contrataron y se olvidaron de él: lleva 7 meses cobrando un pastizal sin hacer nada

Lo contrataron y se olvidaron de él: lleva 7 meses cobrando un pastizal sin hacer nada

La colisión de dos buques chinos por una peligrosa maniobra frente a un barco filipino eleva la tensión entre Pekín y Manila

La colisión de dos buques chinos por una peligrosa maniobra frente a un barco filipino eleva la tensión entre Pekín y Manila

La ola de calor deja valores por encima de los 45 grados en comunidades asoladas por los incendios

La ola de calor deja valores por encima de los 45 grados en comunidades asoladas por los incendios

Medicamentos comunes pueden agravar los efectos del calor extremo en el cuerpo

Medicamentos comunes pueden agravar los efectos del calor extremo en el cuerpo

El Gobierno y Canarias inauguran el traslado de menores migrantes con una lluvia de reproches cruzados

El Gobierno y Canarias inauguran el traslado de menores migrantes con una lluvia de reproches cruzados

Estos son los jubilados mutualistas que no cobrarán la devolución del IRPF

Estos son los jubilados mutualistas que no cobrarán la devolución del IRPF

Iker Casillas estalla contra las últimas declaraciones de Juliana Pantoja: "¿No hay más gilipollas a los que sacar?"

Iker Casillas estalla contra las últimas declaraciones de Juliana Pantoja: "¿No hay más gilipollas a los que sacar?"