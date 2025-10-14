Continúan las alertas por tormentas en Catalunya: en estas zonas la lluvia llegará con fuerza

Continuamos en estado de alerta en Catalunya durante el día de hoy, martes 14 de octubre de 2025, donde las tormentas van a ser protagonistas en buena parte del territorio. Será en algunas comarcas donde tendremos alertas naranjas y amarillas durante la mañana y la tarde.

Tal y como indica el Meteocat, desde las primeras horas de la mañana tendremos lluvias en zonas del litoral y prelitoral, sobre todo en el norte. La alerta naranja se concentra en Alt Empordà y Baix Empordà, mientras que el resto de la costa al completo muestra la alerta amarilla.

A partir del mediodía las lluvias se sentirán de forma irregular y tendremos precipitaciones en el litoral, prelitoral, Catalunya Central, Pirineo y Prepirineo. Las alertas, en este caso, afectan a todas estas zonas interiores alejándose de la zona de la costa.

Se espera que estas precipitaciones puedan llegar a ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta, aunque también tendremos chubascos irregulares de intensidad débil o moderada. Máxima precaución en las zonas alertadas, aunque no se esperan grandes problemas con la acumulación de agua.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas serán similares o ligeramente más altas que ayer, superando los 20 grados de forma generalizada e incluso alcanzando o superando los 25 en algunos puntos. Las mínimas descenderán de los 10 grados sólo en algunos puntos.

En lo que a visibilidad se refiere, será buena en general, aunque empeorará puntualmente en las zonas de niebla del prelitoral, la depresión central y el Prepirineo, contando además con que se reducirá durante los chubascos en las zonas comentadas.

El viento soplará en el litoral y prelitoral de componente norte y este hasta media mañana y de este durante el resto del día. En el resto de Catalunya tendremos viento flojo y variable durante todo el día, con algunas rachas moderadas.