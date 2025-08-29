Te contamos quién es María Parrado: la cantante española que aparece hoy en 'Pasapalabra'

Nos encontramos ya a jueves, rozando lo que será el último fin de semana del mes de agosto y también el último programa de Pasapalabra de lo que queda de mes, pues sabemos que este suele llegar a las televisiones cada tres días.

Como es más que habitual, desde las redes sociales el equipo ha presentado a quienes serán los invitados del día de hoy, compartiendo hace pocas horas que una de ellas será María Parrado, persona que vamos a conocer un poco más antes de su salida en el rosco más famoso.

Y es que María Dolores Parrado Ávila, nacida en Chiclana de la Frontera, Cádiz un 28 de abril de 2001, es una cantante española de pop conocida por ganar la primera edición de La Voz Kids España.

En 2010, a la edad de ocho años, participó en el concurso televisivo Cántame una canción en Telecinco. En ese mismo año, fue también seleccionada para participar en el programa Menuda noche de Canal Sur. Allí cantó a capela varias canciones durante el programa, como «La bella y la bestia» o «Vas a volverme loca».

Con tan solo doce años, en 2014, ganó la primera edición del concurso de talento español La Voz Kids, emitido en Telecinco. Ella formó parte del equipo de Malú en el show. Cuando ganó el concurso, estaba en 1.º de la ESO y en cuarto de piano.

Unas semanas después de la final de La Voz Kids lanzó su álbum debut, un homenaje al cantante Pablo Alborán y producido por Universal Music Spain y titulado simplemente María Parrado, que en poco tiempo alcanzó el número 2 en la lista de álbumes más vendidos de España.

Este álbum pasó 46 semanas consecutivas en la lista. Además, el álbum incluyó 7 canciones del artista Pablo Alborán interpretadas por María, y una inédita titulada «El significado del amor».

A principios de 2015, cantó la BSO de la película Annie, que se estrenó el 30 de enero y llegó a estar en el primer puesto en taquillas durante semanas. Poco después, lanzó su segundo álbum, titulado Abril, que alcanzó el puesto número 6 en la lista de álbumes más vendidos de España.

La primera canción lanzada como sencillo fue «Quien cambia soy yo». También empezó su gira con el mismo nombre del disco. Visitando los municipios más importantes de las provincias del país y terminando en su pueblo en la feria de agosto.

Sin embargo, tras un pequeño parón, en junio de 2025 regresó a la industria musical con «Tiempo al tiempo», una colaboración con Lucas Curotto.