Conspiración en el funeral de Charlie Kirk: Desde usar un actor a culpar a un grupo terrorista trans de su muerte

El pasado 10 de septiembre el 'influencer' ultraderechista Charlie Kirk era asesinado en el campus de la Universidad de Utah durante un evento con los estudiantes. Las imágenes dieron la vuelta al mundo por lo macabras que son, mostrando el momento del disparo en el cuello del hombre de 32 años y cómo brotaba la sangre, mientras los presentes entran en pánico y huyen de la escena.

Esta noche se ha celebrado el funeral del joven en un acto que 'de facto' se ha convertido en un evento de estado, con la presencia de Donald Trump o Elon Musk en el estadio State Farm, hogar de los Arizona Cardinals de la NFL.

Tras unas horas de incertidumbre tras la muerte de Kirk, las autoridades norteamericanas informaban más tarde de que el principal sospechoso del disparo era Tyler Robinson, un joven de 22 años que casaba con las ideas de la extrema derecha pero que en los últimos tiempos había empezado a abrazar ideologías "izquierdistas", según la propia madre del chico.

Sin embargo, a medida que pasaban los días muchos seguidores de los principios MAGA ('Make America Great Again') que sigue Donald Trump empezaron a cuestionar la versión oficial de los hechos, dando paso a las teorías de la conspiración que tanto gustan en Estados Unidos.

Trump honra a Charlie Kirk calificándolo como uno de "los más grandes patriotas" de EE.UU. / ·

Conspiraciones y bulos sobre la muerte de Charlie Kirk

La primera de estas ideas salió de uno de los grandes nombres de la ideología derechista de Trump, Steve Bannon, para muchos el padre de la postura radical. Tras conocerse la identidad de quien apretó el gatillo, el empresario se mostraba escéptico de la información publicada por el FBI y apuntaba que todo parecía "inventado" y que "parecía escrito por un guionista. Y uno malo, además".

Fotografía policial de Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. / OFICINA DEL GOBERNADOR DE UTAH / AP

Más allá de las teorías de los líderes de la derecha más extremista, otros pensaron que la muerte de Kirk fue culpa de un grupo terrorista compuesto por personas trans, aunque otras ideas apuntan a otro grupo ultraderechista llamado 'groypers', quien supuestamente vería al 'influencer' como demasiado moderado. Esta última idea parte de un disfraz que el sospechoso lució durante la festividad de Halloween de 2018.

Otro nombre que ha salido es el de la también 'influencer', Candace Owens, quien ponía sobre la mesa la posibilidad que el origen final del disparo que terminó con la vida de Kirk fuese Israel y que se habría producido para silenciarlo al estar a punto de cambiar de pensamiento sobre el genocidio en Gaza. Incluso tuvo que salir el mismo Primer Ministro, Binyamín Netanyahu, para desmentir que su Estado tuviera algo que ver con un vídeo de dos minutos de duración.

Candace Owens, creadora de la teoría de la conspiración sobre la muerte de Kirk e Israel. / CNN

La última teoría en surgir explica que fue el propio FBI el que disparó y que la figura de Robinson es solo la de un actor que sirve de chivo expiatorio. Las declaraciones desde la administración Trump solo contribuyen a este tipo de bulos, como hizo J. D. Vance, el vicepresidente, que indicaba en Fox News que "deberían haber investigado las redes que motivaron, inspiraron y, tal vez, incluso financiaron" la muerte de Kirk, aunque no especificó cuáles.