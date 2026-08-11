¿En qué consiste el parasailing, la actividad que ha acabado en tragedia en Benidorm?

Una turista británica de 66 años ha fallecido en Benidorm después de sufrir un grave accidente mientras practicaba parasailing junto a un hombre de 47 años, también de nacionalidad británica. Ambos se encontraban sobre el mar cuando el paracaídas en el que viajaban habría quedado fuera de control y terminó siendo arrastrado por el viento hacia una zona de rocas.

¿Qué es exactamente el parasailing?

El parasailing, también conocido como paravelismo, es una actividad acuática que permite a los participantes sobrevolar el mar mientras una embarcación los remolca desde el agua.

Quienes realizan la actividad van sujetos a un arnés que está conectado al paracaídas y, a su vez, a la lancha mediante un largo cabo. Cuando el barco comienza a avanzar, la fuerza del aire hace que el paracaídas vaya ganando altura hasta elevar a los participantes.

A diferencia de otras actividades en las que el paracaídas se utiliza para descender, en el parasailing la persona permanece en el aire mientras la embarcación continúa desplazándose por el agua.

Lancha parasailing / Sport

La altura que se alcanza depende de diferentes factores, entre ellos el tipo de equipo utilizado, el peso de los participantes y las condiciones que haya en ese momento. Desde el aire, quienes participan pueden contemplar la costa desde una perspectiva completamente diferente, que es precisamente uno de los principales atractivos de una actividad especialmente popular entre los turistas durante los meses de verano.

Uno de los elementos más importantes del sistema es el cabo que conecta el paracaídas con la embarcación. Su función es mantener unidos ambos puntos durante todo el recorrido y permitir que el barco controle la trayectoria del vuelo. Mientras la conexión se mantiene, los participantes siguen el desplazamiento de la lancha, pero una rotura o cualquier otro problema en el cabo puede hacer que el paracaídas deje de estar bajo ese control.

El viento es otro de los factores que pueden condicionar directamente la actividad. Aunque el parasailing aprovecha precisamente las corrientes de aire para elevar el paracaídas, unas condiciones meteorológicas demasiado cambiantes o la aparición de rachas fuertes pueden complicar el control del vuelo. Por eso, antes de iniciar la actividad, las condiciones del mar y del viento son elementos especialmente importantes para decidir si puede realizarse con normalidad.

Parasailing / Sport

En el caso ocurrido en Benidorm, precisamente el viento y el estado del cabo forman parte de las primeras cuestiones que deberá analizar la Guardia Civil. Las pesquisas apuntan a que la conexión entre el paracaídas y la embarcación pudo romperse, aunque todavía no se ha determinado qué provocó el incidente.

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A ello se suma que durante aquella tarde se registraron fuertes rachas de viento en la zona y se llegó a establecer la bandera roja en la playa de Levante.