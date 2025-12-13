¿Conservas tu viejo Walkman? Pueden llegar a pagarte cientos o miles de euros por él

Muchas personas tienen en casa una pieza aparentemente corriente que, sin saberlo, se ha convertido en objeto de deseo para coleccionistas: el viejo reproductor de casetes Sony Walkman. Hoy, ciertos modelos de este icono de los años 80 y 90 pueden alcanzar cientos e incluso miles de euros en el mercado de segunda mano, siempre que estén bien conservados y funcionen correctamente.

De objeto cotidiano a pieza de culto

El Sony Walkman salió al mercado a finales de los años 70 y cambió para siempre la forma de escuchar música, permitiendo llevar las cintas de casete a cualquier parte y convirtiéndose en símbolo de una generación entera. Durante los 80 y 90 se vendieron millones de unidades, por lo que durante mucho tiempo fue visto como un simple aparato doméstico más, sin valor especial.

Con la llegada de los CD, los MP3 y los móviles, muchos de estos reproductores acabaron en cajones, trasteros o incluso en la basura, considerados totalmente obsoletos. Sin embargo, el auge de la nostalgia y el interés por la “retro‑tecnología” han hecho que hoy se busquen con pasión modelos antiguos, especialmente los más extraños, ediciones limitadas o versiones en perfecto estado de funcionamiento.

Ojo, no todos los Walkman se pagan a precios elevados: lo que marca la diferencia es la combinación de modelo, estado y rareza. Determinados aparatos de primeras generaciones, unidades con un diseño especialmente fino o metálico, o versiones vinculadas a campañas especiales o colores poco frecuentes, son los que despiertan un mayor interés entre coleccionistas hoy en día.

El estado es clave: los ejemplares Sony Walkman que conserven buen sonido, botones funcionales y carcasa sin golpes serios, pueden alcanzar cifras muy superiores a las de aparatos desgastados. Si además se conserva la caja original, auriculares de época, manuales y accesorios, el valor puede dispararse.

La revalorización del Walkman se ve claramente en sitios de compraventa online y casas especializadas en tecnología vintage, donde se publican anuncios de modelos concretos con precios que superan por mucho lo que costaron en su día. Coleccionistas de audio, nostálgicos de los 80 y 90 e incluso jóvenes atraídos por la estética retro alimentan esta demanda que no deja de crecer.