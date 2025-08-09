Si conservas este tipo de sillas pueden llegar a pagarte un buen dinero por ellas

Puede que hasta hayas pensado en tirar algunos muebles antiguos que estás cansado de ver por casa, pero hay muchos que pueden interesar a algunos compradores en la actualidad e incluso a coleccionistas dispuestos a pagar mucho dinero. Es el caso de las sillas de mimbre antiguas, bastante comunes en España.

El valor de las sillas de mimbre antiguas

Aunque depende mucho del tipo de sillas de mimbre que tengas, su estado de conservación y otros factores, es cierto que son piezas de mobiliario que ahora mismo pueden pagarse bien entre los interesados. Y no hace falta que vayas a una subasta de profesionales para comprobarlo.

En plataformas de venta de segunda mano comunes en España puedes comprobar que algunas sillas de mimbre pueden llegar a pagarse por 150 euros la unidad, incluso se llegan a ofrecer casi 1.000 euros por juegos completos. Aunque, como decimos, depende de su estado de conservación.

Algunas piezas más elaboradas o que resultan especiales, o incluso que han sido hechas a manos y resultan piezas únicas, también pueden alcanzar precios muy superiores. Pueden verse sillas de mimbre de los años 70 vendiéndose por cerca de 300 euros por unidad.

La clave está en su estado de conservación: si mantienes la silla de mimbre en un estado óptimo o casi perfecto, puede que haya interesados dispuestos a pagarte un buen pico por ella. Luego entran en juego otro tipo de factores como su extrañeza, que aporta o disminuye su valor.

El motivo de este interés por las sillas y el mobiliario de mimbre, en general, viene dada por el auge del estilo vintage o decoración rústica, donde se convierten en objetos tremendamente buscados y valiosos.

¿Quién iba a deicrte que este mobiliario antiguo podría llegar a tener tanto valor? Siempre hay interesados, sobre todo en este tipo de mobiliario, así que antes de deshacerte de él, comprueba que no tengas un pequeño tesoro en casa.