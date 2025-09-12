Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
¿Conservas algunas pesetas? Pueden pagarte una barbaridad por esta moneda

El mercado numismático está siendo conquistado por una moneda de 25 pesetas acuñada en 1994, por la que se están llegando a pagar algunas barbaridades. ¿De qué pieza en concreto se trata y por qué tienen tanto valor estas antiguas monedas en la actualidad?

La moneda de 25 pesetas de Canarias

En concreto, se trata de una moneda de 25 pesetas dedicada a Canarias y acuñada en el año 1994, una pieza emblemática de una colección que homenajeaba a las comunidades autónomas españolas en la época. Aunque todas las monedas de esa serie son valiosas, esta se lleva la palma.

Para poder distinguirla, esta moneda de 25 pesetas presenta un diseño con un drago canario junto al año 1994 y la leyenda "España", con el particular agujero central que portaban algunas de las monedas de este valor. Por lo demás, se trata de una moneda totalmente normal.

Está hecha de níquel-bronce, pesa 4,2 gramos, tiene 19,5 milímetros de diámetro y 1,6 milímetros de grosor. Al tratarse de una tirada limitada de una colección especial, al que se suma su simbolismo regional al estar dedicada a Canarias, ha hecho que su valor aumente en los últimos años de forma exponencial.

La peseta bien valorada.

La peseta bien valorada. / ·

Para que te hagas una idea, se están llegando a pagar hasta 1.500 euros por cada una de estas monedas de 25 pesetas en las subastas, siempre y cuando mantengan un estado impecable de conservación y no tengan ningún tipo de daño. Echa un vistazo si tienes algunas pesetas, no vaya a ser.

Su alto valor también radica en su gran potencial de revalorización: algunos expertos en numismática piensan que su precio será todavía mayor en el futuro, lo que explica que se lleguen a pagar estas locuras por una moneda de 25 pesetas de hace más de 30 años.

No es la única moneda que genera interés entre los coleccionistas, y no tenemos que irnos tan atrás en el tiempo: hay monedas de euro que ya están alcanzando grandes valores entre los expertos, así que cualquiera podría tener un tesoro en el bolsillo sin saberlo.

